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教育部：暂停恢复大型体育活动和聚集性活动

2020年04月14日07:46 来源：中国青年报

　　本报北京4月13日电（中青报·中青网记者 孙庆玲）今天记者从教育部官网获悉，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室印发了《关于新冠肺炎疫情期间暂停恢复大型体育活动和聚集性活动的通知》（以下简称《通知》），要求新冠肺炎疫情期间暂停恢复学校体育单项赛事、综合性运动会等大型体育活动和聚集性活动。

　　《通知》要求，针对当前境外输入型病例与风险增加的严峻形势，各地各校要继续保持高度警惕，坚决防止麻痹侥幸心理，压实防控责任，落实防控措施。

　　《通知》强调，为减少人员聚集和流动给疫情防控带来的风险，新冠肺炎疫情期间暂停恢复学校体育单项赛事、综合性运动会等大型体育活动和聚集性活动。各地各校要坚持审慎原则，完善有关组织和工作机制，提前谋划相关活动预案，做好活动赛期等调整工作。

　　《通知》要求，各地各校要针对疫情防控要求，统筹调整年度体育教育教学、运动训练与学生锻炼活动计划，合理制定教学组织实施方案。要充分利用网络平台，深入推进学校体育教学改革，聚焦“教会、勤练、常赛”目标，注重“教健康知识、传运动技能、练身体素质、育品德意志”，不断丰富学校体育教学、训练、竞赛等组织形式，减少人员聚集，帮助学生通过体育锻炼“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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