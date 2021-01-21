宝宝拉肚子 警惕轮状病毒

宝宝闹肚子，大人闹心。尤其是一到换季，宝宝更容易上吐下泻。本来圆乎乎的苹果脸，两天就能瘦一圈，更严重的是，若应对不当，小宝宝还可能出现重度脱水、酸中毒等症状，严重时甚至危及生命。

引起宝宝闹肚子的原因有很多，比如吃了不干净的东西、胃肠型感冒、过敏等。但是如果在秋冬季，碰到宝宝拉肚子这种闹心事，就要特别警惕的一种专攻小宝宝的病毒——轮状病毒。

轮状病毒之所以烦人，主要因为它防不胜防。这一病毒最主要的传播途径便是粪-口传播，小朋友们日常生活中例如乱摸玩具、摸嘴巴、吃不干净的食物等，都是容易传播轮状病毒的行为。

需要注意的是，尽管勤洗手是良好的生活行为，但并不能阻断轮状病毒的传播。首先，轮状病毒生命力相当顽强，在饮用水和生活用水中可存活数日乃至数周，在人类双手上存活至少4小时；其次，普通肥皂、洗手液杀不死它。最后，它还可以通过呼吸道飞沫、人与人之间密切接触传播。

如果发现宝宝的排便像“蛋花汤样”或者就是水状粪便，而且次数多、量多、全是水，或者出现发烧呕吐症状，就要考虑是否感染了轮状病毒。数据表明，感染轮状病毒的宝宝80%至90%一般会发生呕吐、超过三分之一的宝宝发烧可能超过39度。宝宝年龄不同、免疫力强弱不同，表现出来的严重程度也不同，有的宝宝感染后症状很轻，多喝水也许很快就能康复，有的宝宝患病症状却会持续时间较长，还有一些免疫功能低的宝宝会引发如心肌损伤及心肌炎、惊厥、电解质絮乱、脑膜炎等并发症。

遇上闹肚子这件事，要密切关注宝宝会不会脱水。如果宝宝有嘴唇干干的、眼窝皮肤下陷、囟门凹陷等表现，就要及时就医，并在专业医生指导下给宝宝“补水”。需要注意的是，给宝宝补水并不全靠喝普通白开水，要用专门的口服补液盐。特别要注意，对于病毒性腹泻，不要随便给宝宝吃抗生素，以免加重肠道菌群的失调，加重腹泻。

那么，如何让宝宝在秋冬高发季节不受“轮流”之苦？目前临床上还没有抵抗轮状病毒的特效药，孩子只能靠自身免疫力对抗病毒。因此，保持良好的日常卫生习惯是防病关键：一定要注意个人卫生，勤洗手，对儿童餐具、玩具等物品进行定期消毒处理。在每年10月到次年2月的轮状病毒感染高发期，要避免去人群聚集处或与有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐症状的孩子密切接触；出门在外做好个人防护，戴好口罩，回家后要洗手。若托幼机构有小朋友感染轮状病毒，有腹泻呕吐症状的孩子应及时就医，在医师的指导下适当补液和休息，同时托幼机构内的物品要进行严格消毒，因为轮状病毒性腹泻容易出现多次感染。

世界卫生组织认为，接种疫苗是预防轮状病毒感染的最佳手段。建议把轮状病毒纳入全球应该进行病毒预防的疾病范畴，提倡不同国家根据自己的国情，进行免疫接种来预防。世界卫生组织建议，应该从宝宝6周龄（6周龄≈1.5月龄）开始尽早接种轮状病毒疫苗，以便在感染之前给宝宝提供相应的保护。

本文审核专家：北京大学第一院儿科丁洁