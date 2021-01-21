支援石家庄的医疗人员已达3470人

记者从1月20日石家庄市召开的新冠肺炎疫情防控工作第16场新闻发布会上获悉，1月20日0至12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例5例，其中，藁城区3例，新乐市2例；全市新增新冠肺炎无症状感染者3例，其中，新乐市、长安区、桥西区各1例。1月2日至20日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例784例，现有新冠肺炎无症状感染者183例。除已经治愈出院的康复者外，其他均在定点医院集中救治。

1月19日，石家庄市又有1例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至20日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院17例，累计解除集中医学观察23例，累计死亡1例。治愈出院病例全部送至石家庄市第五医院再进行14天隔离观察。

石家庄市千方百计救治确诊患者及无症状感染者，聚焦危重症、紧盯重症、重视轻症，努力提高治愈率、降低病亡率。按照“四集中”原则，所有患者均集中安排在定点医院隔离治疗，在国家级专家组指导下，一人一个专班、一个专家小组、一个救治策略、一套治疗方案，确保诊疗效果。坚持中西医并重、中西药并用，注重发挥中医药特色优势，避免无症状感染者、轻症患者等向重症转化。对患者做好营养支持和心理干预。对所有进入定点医院的人员，落实查验健康码、分诊等措施，院内所有医护人员、患者及家属定期进行核酸检测，预防交叉感染。

截至1月19日24时，全市在院患者共919例。其中，河北省胸科医院469例，分别为轻型8例，普通型330例，重型13例，危重型5例，无症状感染者113例；石家庄市人民医院446例，分别为轻型108例，普通型288例，重型6例，危重型3例，无症状感染者41例；石家庄市第五医院4例，均为无症状感染者。目前，危重型和重型患者病情稳定。

石家庄市发生新冠肺炎疫情以来，国务院联防联控机制高度重视，国家、省卫健委给予有力支持，有关兄弟省市派出多支医疗团队火速驰援。截至目前，全国各地支援石家庄市的医疗人员累计达到3470人，其中，国家和省外医疗卫生人员有1231人，包括国家专家组43人、国家医疗队93人、核酸检测人员681人、流调队员155人、院前急救259人，省内兄弟地市医疗卫生人员达到2239人，很多是经过武汉抗疫实战、医疗领域公认的权威专家。

被授予“人民英雄”称号的张伯礼院士率领中医团队，亲临定点医院为患者会诊把脉，提出指导意见和中医方案。武汉抗疫时，被网友尊称为“重症八仙”的国内顶尖新冠肺炎救治专家，已有5位来到石家庄市，杜斌、童朝辉两位教授坐镇河北胸科医院，康焰、郑瑞强、姜利三位教授坐镇石家庄市人民医院，每天深入病房和重症监护室，详细了解每一位患者的情况，完善诊治方案，为确诊患者早日康复出院提供了有力保障。

全市第三轮全员核酸检测，石家庄市将继续在规范组织采样、提升检测效率和质量上下功夫，尤其对检测全覆盖责任制落实情况进行重点督办核查，确保高标准高质量完成检测。本轮检测结果可在全部检测完成24小时以后查询。（记者张文君、王峻峰）