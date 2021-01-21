脑梗高发 出现这几个症状打醒十二分精神

一波又一波寒潮来袭，广州阴冷的天气已经持续多日，如此寒冷的天气无疑增加了中老年人群脑梗死等脑血管病发病的风险。医生特别提醒，在气温变化时，高龄且伴有三高、肥胖、抽烟饮酒等高危因素的人群，需要高度警惕脑梗死的发生、尤其是疾病的早期表现。

夹菜没力气？分支脑血管堵了一根

今年70岁的廖大爷元旦假期回乡下过节，正值寒潮天气来袭，回城后，一家人吃饭饮酒的时候，廖大爷手中的筷子突然从手里滑落到地上，他以为是没拿稳，想要继续拿起筷子吃饭时，却发现右手轻度发抖，连夹菜都没有力气，筷子在手里面好像千斤重，怎么都不听使唤。

廖大爷回到房间休息了一下，起床之后要端茶杯喝水，右手依然没有力气，已经无法写出一个完整的汉字，感觉到胳膊从肩膀麻到手指。

第二天，廖大爷发现手麻、无力的问题并没有缓解，而且右腿也感觉到像是灌了铅一样沉重。女儿得知父亲的情况后，回想起两年前父亲曾经历过一次小中风，也有相似症状，难道是脑梗复发？

廖大爷在女儿的劝说下，赶紧来到医院检查，住进了广州医科大学附属第一医院神经内科，经核磁共振脑扫描等详细检查后发现，廖大爷左大脑中动脉一条分支脑血管被堵住了，也就是通常所说的脑梗死。

气温骤降，医院脑梗病人明显增多

脑梗死又称缺血性脑中风或缺血性脑卒中，是一种常见的中老年血管病。“天气变化是诱发脑卒中的重要因素之一，约一半以上的病例，发生在秋冬季天气骤变的时候。”神经内科徐评议教授说，“近期，气温骤降，因脑梗入院的病人明显增多，寒冷刺激导致人的大脑血管收缩，血压极不稳定，表现为持续波动性升高，血黏度增高，血流减慢，非常容易导致脑血栓形成。曾有过脑梗病史的患者、本身就有三高等疾病风险问题的中老年人等，都是脑血管病高危人群。”

徐评议教授提醒，老年人如果有突发的单眼或双眼看不清东西，跌倒、一过性头晕或晕厥、面部或单侧肢体麻木、无力、笨拙、沉重，说话不清楚等症状，需要立刻联想到脑中风可能。特别要注意的是，小灶性脑梗死早期发作常常仅持续数十秒到几分钟便消失，极易被忽略，一旦出现上述表现，有可能是脑梗的先兆。如不快速处理，容易演变成大面积脑梗死。

别错失4小时黄金治疗时间

“梗死发生后4小时内是最佳黄金治疗时间，即溶栓时间窗。一旦出现这些症状，患者应马上到医院进行积极处理，在时间窗内开展溶栓治疗，容易引导脑血管再通，使病人脱离危险。”徐评议教授说，时间就是大脑，就诊越及时，治疗和预后效果越理想，在时间窗内开展静脉溶栓治疗及血管内治疗（取栓）等方案是目前最有效的救治措施。 “我们临床工作中发现，部分患者没有充分重视身体发出的小‘警告’，错过了最佳溶栓治疗的时间，往往就导致不可逆的后果，严重影响了日后的生活质量。”

徐评议教授建议，在寒冷的冬季，老年人特别要注意保暖，根据气温增减衣物，保证充足睡眠，适当锻炼身体，保持心情舒畅，戒烟限酒，平日里多喝汤水、多吃新鲜蔬果，补充人体必需的维生素，防止便秘。同时，要注意低盐低脂饮食，少吃油腻、辛辣刺激性食物。（记者 陈辉 通讯员 韩文青 陈祥）