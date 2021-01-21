莲藕炖汤 健脾开胃 益血生肌

莲藕生于水泽、池塘、湖沼或水田内，是岭南居民常用的食材。李时珍在《本草纲目》中称藕“医家取为服食，百病可却”，可见莲藕的食疗功效之大。广州医科大学附属中医医院同德围分院妇科副主任禹安琪介绍，藕既可生用也可熟食。生用清热，凉血，散瘀，治热病烦渴，吐血衄血。熟用有健脾开胃，益血生肌的功效。

藕，性寒味甘，熟者甘温。入心、脾、胃、肝、肺经。《本草经疏》述：“藕，生者甘寒，能凉血止血，除热清胃。熟者甘温，能健脾开胃，益血补心，故主补五脏，实下焦，消食，止泄，生肌，及久服令人心欢止怒也。”藕富含淀粉，含蛋白质、矿物质、维生素等，有明显的补益气血，增强人体免疫力的作用。

新垦镇，位于广州市南沙区的最南端，地处珠江入海口咸淡水交界处，农田呈典型的“湿地”，土壤肥沃，含丰富有机质，秋冬季节出产的新垦莲藕茎大丰满，纯甘松粉、藕香浓郁。

禹安琪提醒，脾胃虚胃寒者、易泄泻者不宜食用生藕。

莲藕排骨汤

【原料】莲藕两节，猪脊骨500克

【做法】猪脊骨洗净切段，飞水待用；莲藕洗净，滚刀切块，姜3片，一同置于汤锅，放清水没过原料，武火煮开后改文火煲一个钟，待肉熟藕粉，加盐调味即可服用。

【功效】补中益气、健骨生肌。主补五脏、消食止泻。（记者 余燕红 通讯员 梁译尹）