莲藕新鲜上市，和鳝鱼一起煮补气血

现在正是莲藕大量上市的时候，这个时候的莲藕新鲜多汁，味道甚佳。广州医科大学附属中医医院内分泌科副主任中医师赵志祥特别介绍一款适合三伏天的时令菜式：莲藕烧鳝鱼。莲藕中含有大量的水分、膳食纤维以及维生素等营养成分，既可以提供足够的饱腹感，升糖指数也不是特别高。

莲藕可生吃，有清热解烦、解渴止呕的作用，但脾胃虚寒的朋友并不适合，所以我们用了焖煮的方式。煮熟的藕性味甘温，能健脾开胃、益血补心，有消食、止渴、生津的功效。所以，在夏天的时候多吃莲藕可以达到滋补强身的效果。

鳝鱼是日常的常用食材，每百克鳝鱼肉的蛋白质含量高达18克，脂肪含量只有1克，富含钙、铁、B族维生素等营养素。此时的黄鳝尤其肥美，民间有“小暑黄鳝赛人参”的说法。从中医的角度看，鳝鱼味甘，性温，归肝、脾、肾经，能补气血、强筋骨、除风湿。夏天天气炎热，容易出现精神萎靡、疲倦乏力的症状，食用鳝鱼正好可以补益气血，改善各种乏力虚损的症状。

莲藕烧鳝鱼

食材：莲藕、鳝鱼、香葱、蒜瓣、生姜、剁辣椒。

步骤：

1、鳝鱼切成小块，冲洗后滤去血水，在放了料酒、蒜瓣、姜片的沸水中焯烫片刻，捞出，用流水冲洗浮沫，沥干水分备用；

2、莲藕削皮，切大块，放入清水中浸泡备用，以免发黑；

3、蒜瓣、生姜、香葱分别切碎末，备好剁辣椒1-2勺；

4、坐锅热油，爆香蒜末、姜末，入藕块，略翻炒；下入鳝鱼，加适量生抽、老抽、盐，1-2勺剁辣椒，翻炒入味；倒入温水或高汤，刚好没过食材，小火煨至汤汁收干，出锅前撒上葱花即可。

建议：莲藕含有丰富的淀粉，所以在糖尿病饮食中按照主食来管理。但相对于米饭，莲藕属于高纤维素低热量的主食，糖尿病患者可以适当食用。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 梁译尹）