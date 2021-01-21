北京大兴区2病例系感染英国发现的病毒变异株

1月20日，北京市新冠肺炎疫情防控工作第215场新闻发布会通报，大兴区局部聚集性疫情有关病毒样本全基因组测序结果显示，1月17日大兴区报告的2例本地确诊病例的新冠病毒为英国发现的新冠病毒变异株。

目前，大兴区局部聚集性疫情的溯源工作正在抓紧进行中。鉴于大兴区天宫院街道融汇社区3日内累计新增确诊病例9例，经北京市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，自1月20日起，该社区被调整为高风险地区。

中国疾病预防控制中心副主任冯子健介绍，近期英国、南非和巴西报告的新冠变异病毒引起全球关注。国际上的监测和研究发现，这些变异病毒的传播能力有所增强，传播范围也在逐渐扩大。目前，尚未发现这些变异的病毒对疾病的临床特征及疫苗效力有明显影响。

首都医科大学附属地坛医院院长金荣华提示，虽然这一变异病毒“能够更快地传播”，但在工作、生活中戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离，仍然是最有效的个人防护措施。（记者崔芳）