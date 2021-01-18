昆明医科大学第二附属医院：康复质量与安全管理质控工作出成效

一提到医疗质量与安全管理，相信大家都是千头万绪，都有一箩筐的实践及想法，特别是康复医学科，昆明医科大学第二附属医院康复医学科是由81名医、护、技组成的大家庭，要管理好这个大家庭，管理者也是花费了很多心思，经过不断的摸索，发现问题，持续改进，一步一个脚印，终于走出了一条康复之路，在康复科的质量与安全管理方面也取得了一些丰富的经验。

2015年，康复医学科从外院搬迁到了本部，医院狠抓医疗质量，抓病人安全，工作烦乱无章，于是寻找了各种管理理论实践指南，指出很多路径，提示很多方法，要提升康复医学科质量与安全选择那条路径，那条方法，才是适合康复医学科室的实际管理呢？于是科主任召开了中层干部会议，经过多次讨论，提出了全面管理、全程管理、全员管理思路。

二、医疗质量管理体系及队伍建设

医院实行院质量管理部门、科室三级管理组织，各级管理组织职责明确，医院实行分级管理，医务部、护理部、医院质量控制部等质量管理部门、完成医院质量与安全质量管理的各项方针、政策、制度的执行。科室主任负责组织落实质量与安全管理及持续改进，负责科室诊疗小组分组、诊疗活动管理，制定各级医师岗位职责和技能要求，对医疗小组进行动态管理。保证诊疗组织工作规范、有效。康复医学科设立了科室质量与安全管理质控小组，人员安排如下：

医疗质量管理任务的分配，各尽其责，根据个人能力的不同，安排工作，发挥每个人的能量，做到“全员参与管理”，实施全面医疗质量控制。医院专门成立了每年10月为医疗质量和医疗安全管理检查月，今年年初，医院组建了医疗质量质控小组，全院各临床、医技科室设1名质控员，因康复医学科主任对医疗质量和安全比较重视，康复医学科设立两名主治医师参与医院的质控小组，全院共有65个临床医技和行政科室参与到质控中。

康复医学科每周组织疑难病例讨论会，死亡病例讨论会，每周科主任带领全科医护技大查房，每周教学查房，每月一次质控会，每周一雷打不动的全科大交班，对上周的工作做总结，对本周的工作做安排，因为康复医学科医护人员多，采取平板网络大交班，但是在众多举措中，最有特色的是团队大查房（每周三科主任带领全科医护技对患者的病情进行分析，主要是对医疗质量与安全进行把控，每个到康复医学科住院的患者都有一套详细的治疗计划，因康复医学科为康复医学科，患者的病情错综复杂，首先是临床医师对患者的病情汇报，护理部门就患者的饮食如何喂养给予宣教，治疗部门（PT、OT、ST、AT）汇报患者的诊疗方案，最后科主任对患者的诊疗方案进行总结，起到查缺补漏的作用。团队大查房自2000年至今，长达20年的时间，不懈怠、坚持如一日，在其它医院或许也有这样的活动，但要长期坚持下来，却很不容易，也不多见。通过对特殊病例诊疗过程的分析，不仅提高对疾病的认知水平和处置能力，更重要的是发现诊疗常规、工作流程、医院管理制度等方面存在的缺陷和问题，加以探讨并制定改进方案。

康复医学科自2015年以来，每月一次的质控会议一直未间断，质控会议的主题活动以发现问题、分析缺陷、持续改进为主要目的，年终总结进行每个部门的评优。在每月科室质控会议上，康复医学科不回避敏感问题，每个部门存在的安全隐患，治疗量，设备的损害都要一一进行分析，质控会议的目的：规范诊疗、改进流程、完善机制、防范风险、保障安全。

四、制定医疗质量标准

每月质控会议的内容如下，由刚开始的出入院人数、人均费用等少数几个的质控，通过一次又一次的质控会议发现问题，改进措施，逐渐把质控内容给丰富了，也制定出一套属于康复医学科的质控质量标准，为康复医学科质量与安全管控更精细化。

在质量管理结构上，康复医学科对质量管理部门进行了梳理与调整。康复医学科组建了几只队伍，住院总医师队伍，医疗质量控制员、感控专员、医保专员、科研秘书、教学秘书等，在很大程度上实现了医疗质量安全管理的全员参与，让所有人都有任务，有目标也打造了医疗质量安全防控的网点与节点。在院领导及科主任的带领下，康复医学科所有医护人员团结一至、齐心协力，通过持续改进及全科的共同努力从2015年到2020年，康复医学科的经济翻了一番，药比也由30%降到了20%，抗菌药物使用强度及使用率也明显下降了，医疗事故也降低了。因康复医学科质控的独特之处和持续的改进措施，也得到了医院的认可，成为医院的质控典范。（昆明医科大学第二附属医院供稿 案例号：333104373）