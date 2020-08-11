昆明同仁医院十年再出发 创建三级甲等医院正式启动

丹桂飘香的8月，昆明同仁医院全体员工共聚一堂，用丰富多彩的活动，庆祝医院建院十周年，表达对医院最美好的祝愿。并共同见证了昆明同仁医院创建三级甲等医院启动仪式。

在启动仪式上，同仁医疗产业集团董事长、总裁郭美保先生，同仁医疗产业集团医管中心总经理邱承忠先生，昆明同仁医院院长段志聪先生，昆明同仁医院妇科徐琳主任，呼吸内科杨伟康主任，心血管内科叶金善主任共同为昆明同仁医院“创建三级甲等医院启动仪式”浇筑干冰，正式为创建“三甲”按下了启动键，这标志着昆明同仁医院在入滇十年后又开启了新的征程。

在“八一”建军节和昆明同仁医院十周年院庆之际，昆明同仁医院举办了盛大的联欢会，与医院的老兵们欢聚一堂，同庆八一建军节，共叙鱼水深情。联欢会上，老兵们畅谈军旅生涯，共忆军旅荣光。老兵们纷纷表示，在昆明同仁医院这个大家庭的工作、生活中感受到了很多温暖。“转业不转志，退伍不褪色”，大家一定做军队优良传统的传承者，在今后的工作中继续发扬部队的优良传统，在各自的岗位上加倍努力工作，以实际行动助推医院发展再上新台阶。

2010年8月2日—2020年8月2日，昆明同仁医院已走过整整十年的春秋。十年来，昆明同仁医院始终坚持医疗本质，以患者为中心，积极探索新形势下民营医院的发展之路，在各级政府的支持下积极参与各项慈善活动，长期承担云南省贫困先心病儿童的救治医疗服务，为无数先心病患儿家庭除去了病痛、减轻了负担，为社会公益作出了应有的贡献。

此次昆明同仁医院十周年院庆活动以及创建三甲医院启动仪式不仅展现了昆明同仁医院十年来的发展与成就，更让全体同仁人大受鼓舞，未来，昆明同仁医院将以创建“三甲”医院为契机，站在十年这个里程碑和起跑线上，以守护人民健康为己任，践行“规范、诚信、关爱”的发展原则，向着建设百姓满意医院的目标坚定前行。