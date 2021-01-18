上海市浦东医院：双“C”卓越模式在医院管理中的应用

2011年，上海市浦东医院确定了十二五医院发展战略规划，如何让医院战略落地，浦东医院进行了积极探索，并开始导入平衡计分卡和QC小组活动。

2016年医院以建成高品质高安全研究型医学中心为愿景，围绕名医名院、科技创新、品质安全、医疗协同、国际发展、智慧医疗等战略主题，整合平衡计分卡（BSC）与质量管理小组（QCC)活动，形成双C驱动循环的医院卓越管理模式，应用于管理实践，取得了良好成效。

双C卓越模式，是指基于医院战略，将平衡计分卡（BSC）和质量管理小组（QCC）作为管理工具整合应用的卓越模式。

该模式以战略为驱动源、BSC与QCC为驱动工具，目标导向与全员参与为驱动力，构成了“卓越绩效战略引领，BSC考核驱动，QCC组织保障”的管理三角。

医院战略经BSC逐层分解，形成基于价值指标、客户指标、过程指标及学习成长指标四个维度的科主任目标考核体系；QCC以全员全过程全方位管理为基础，为目标管理指标过程提供了组织保障。

该模式由“BSC与QCC”双C工具组合，形成“医院战略管理大循环、职能BSC管理中循环和科室QCC管理小循环”PDCA循环融合。

该模式与GB/T19580政府质量奖组织成熟度评价吻合，是实现卓越绩效的管理工具。

该模式应用，实现了医院战略跨越式发展。 2015年，医院创建成为复旦大学附属医院并高分通过国际质量认证；2017年，成为浦东新区首家获得区长质量奖、上海市质量管理奖的医疗机构；2018年，再次高分通过国际质量认证；2019年，成为上海首批区域医疗中心，成为现代医院管理制度试点单位。

该模式在全国质量奖评审、全国医院品管圈大赛、上海市市长质量奖等各类质量奖评比中得以推广应用。

该模式在国家卫健委能力建设与继续教育中心职业能力培训、全国医院品管圈基地培训、复旦大学本科教育培训中得以推广应用。

跨越愿景、战略指引、双C驱动，引领未来！（上海市浦东医院供稿 案例号：293104711）