第 12 届中国管理模式杰出奖颁奖典礼在杭州举行

11月16日，由中国管理现代化研究会与金蝶国际软件集团以及国内六大知名商学院联合发起的第9届中国管理·全球论坛暨第 12 届中国管理模式杰出奖颁奖典礼在杭州举行。

第9届中国管理·全球论坛现场

此次中国管理·全球论坛以“长期主义·价值共生”为主题，来自海内外政、商、学各界管理精英出席论坛，就中国管理进行思想交流和经验分享。

随着经济全球化的深入发展，以及人工智能、5G等前沿技术涌入，国家与国家之间、制造业与新技术之间的融合共生已是趋势，企业的发展也从竞争逻辑转向共生逻辑。

北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长、中国管理模式50人+论坛创始发起人陈春花表示：“生意是生活的意义，企业所赠出去的不是产品，是一种爱、惊喜和可靠，当企业能做到这点时，就做到了价值共生”。

现场，飞鹤乳业荣获2019年度“中国管理模式杰出奖”。该奖项旨在发现、表彰、推广中国企业管理优秀案例，让中国管理模式在全球崛起。从 2008 年至今，中国管理模式杰出奖已经调研超过 20 个行业、400 多名董事长及 CEO、遴选入围 100 多家企业，联想、格力、海尔、京东等知名企业曾摘得该奖项。

冷友斌表示，坚持企业发展与社会发展同频共振，推动公益事业立体化、体系化发展；积极响应国家精准扶贫号召，帮助贫困地区和贫困人民增强自我发展能力，与当地居民共享美好生活。期待未来能够有更多高价值的共生机会，诞生更多跨领域、跨国界的共生组织，更大程度上实现个人、企业、行业、产业、国家、世界的协同共生。