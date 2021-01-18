天津医院：以患者为中心的“无痛病房”管理

天津市天津医院（简称天津医院）由原天津医院与天和医院合并组成，在保持两院原有学科优势、学科特色的基础上，实现优势互补，形成以骨科、创伤急救、血管外科、老年医学、康复医学等学科为特色，集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体，学科齐全的大型现代化三级甲等综合性医院和区域医疗中心。2012年天津市卫生资源调整，原天津医院与天和医院合并组建为新的天津医院，实现了在保持各自特色基础上的资源整合与优势互补，秉承了原有的文化底蕴，并注入新的生机和活力，实现了合并基础上的有机融合与和谐发展。新医院建设面积16万平方米，开放床位2533张，设施完备、管理现代化。倡导人性化、技术化的医院服务和管理理念，在天津市率先采用小车物流系统和垃圾收集处理系统，减少了院内感染，突出了三级甲等综合性现代化医院的功能定位。医院学科设置齐全、诊治病种广泛，多学科交叉配合、具有综合救治能力。天津市骨科质控中心挂靠在医院。医院设有天津市创伤急救中心、关节外科中心和康复中心。天津市创伤急救中心担负着本市及外省市工伤、交通事故、运动损伤及其他意外伤害的急救任务，并担负着急救专业人员的培训、教学任务。天津市创伤急救中心以天津医院为依托，功能完备，学科齐全，集急诊科、ICU、创伤骨科、脊柱脊髓损伤科、小儿骨科、普外科、神经外科、胸外科、血管外科、泌尿外科、康复科、五官科等与创伤相关的学科一体，包括天津市骨科研究所、天津市中西医结合骨科研究所、天津市运动医学研究所、天津市交通创伤医学研究所。2015年8月投入使用的天津医院急诊楼，以立体急救体系建设和完备的救治流程，形成一整套规范化、程序化的现代医学抢救系统，是本市及外阜工伤、交通事故创伤、运动损伤及其他意外伤害的急救中心，其中在地下二层设有200张病床空间的应对突发灾害病房。在一层设有急诊、抢救大厅、主抢救室，为保证急危重患者的抢救，配备CT、X光、超声、检验科等临床检查设备；同时具备手术功能的主抢救室配备了X光机、麻醉设施、监护设施、手术设施，并与CT室连通，保证了患者在监护状态下完成相关的检查和紧急手术的安全。在抢救大厅配备了直通医院手术中心的专用抢救电梯，便于患者的快速转运。在这座建筑中的EICU，设有5个正负压转换的病房，可以有效地控制传染性疾病患者的传播，避免院内感染的发生。为便于各类复杂的复合伤伤员的救治，在四层的10个手术间中，建有杂交手术室，可以实现术中血管造影，同时配备了2个正负压手术间，可以保证传染性疾病患者的救治。楼顶的停机坪，可以通过专用电梯将患者根据病情，快速转运到手术室、EICU或主抢救室，缩短患者转运时间，最大限度保障患者生命安全。

医院骨科病房率先在天津市开展 “无痛病房”管理后，进而在全院推行以人为本的疼痛管理，让患者在没有痛苦、没有恐惧的环境下就诊、检查及治疗疾患，有利于患者缩短住院时间，降低就医费用，缓解医患关系，达到术后快速康复，为患者提供全新的管理理念和服务模式。医院采取的办法是与物业公司合作，通过聘用物业公司，由第三方负责护理员的招募及培训，由辅医公司派出的护工和科室管床的责任护士组成一个护理小组，责任护士负责提供专业安全的护理治疗、心理护理和健康宣教。护工在护士的指导下为患者提供细致温馨的生活护理，让患者在病区也能体会到家的温暖。及时到位的治疗护理，规范科学的工作流程，周到细致的生活护理，个性化的心理疏导，良好的护患沟通，使患者身心获得安全感、满足感，真正体现了从生理到心理的全面整体护理。患者的入院与出院、完成住院的各项检查与手术接送等，均由医院陪检中心派专人协助完成。每日下午4点到晚7点30分为患者家属来院探视时间，主管医师会于每天下午4点以后向患者家属介绍患者病情(急诊除外)。 医护人员会在探视时间交待医疗费用情况，提示及时补充住院费用，以免影响治疗。患者住院期间，如突然出现病情变化，医务人员将在第一时间拨打家属预留的联系电话，通知家属立即到院。医院在围绕患者的人性化服务的同时，医院营养食堂对所有住院患者实行了一日三餐的“包餐制度”，使患者在住院期间都不需要家属送饭。医院的“无陪伴病区”工作，已建立了一整套规范的管理制度、工作流程与岗位职责。同时，与患者家属签立护理责任书，根据患者病情需要和陪护等级，做到工作到位，合理收费。进一步规范了患者与家属入、出医院病区的流程。为了减少无陪伴病区内闲散人员的滞留，凡进入病区的外来人员一律要在一楼入口门卫处登记，讲明进入病区的理由。同时要求各级医师一律不得在病区内进行门诊患者(包括复查)的诊疗工作;要求病区的医护人员尽量减少病区内的亲朋接待与会客。门卫保安人员每日的统计数据上报给医管科按月汇总，按规定与相关科室的月考核挂钩。医院推行“住院患者无陪伴和营养治疗包餐”，及时到位的治疗护理，规范科学的工作流程，周到细致的生活护理，个性化的心理疏导，良好的护患沟通，使患者身心获得安全感、满足感，真正体现了从生理到心理的全面整体护理，解决了一个患者住院，一家人轮流陪伴，工作与照顾亲人难两全的现状。在营养包餐方面，医院提供给患者的每一份营养餐都包含着技术含量，营养科会根据病房的膳食医嘱，将患者的餐饭分为普通餐、回民餐、治疗餐、流质餐、半流质餐几大类。除此之外，营养师也会根据病患每天不同的营养状况，来制定其膳食，计算脂肪、蛋白、碳水化合物有多少卡热量，肉蛋菜的量甚至精确到克；就是患者吃剩的饭菜也要称重，把实际进量提供给医生，调整下一步治疗计划。合理的膳食是疾病治疗和康复的重要保证，不同的患者对饮食有不同的需求，不科学的饮食往往适得其反。实行营养包餐制就是为了改变人们错误的饮食观念，患者吃什么不能以自己的口味作标准，以治疗康复为目标才是患者饮食的最佳原则。可以说，营养包餐制是整体医疗工作的一部分，会有利于患者的治疗和康复。

医院的“无陪伴病区与包餐制”工作，通过实践，既解决了家属需要上班工作无力照顾患病亲人，而那些能够请假不上班到院照顾患者家属也减少了经济收入的烦恼，更为他们节省了时间，减轻了家庭负担。现已取得了患者与家属、医疗工作人员、物业公司的辅医人员、医院管理者四赢的成效。一方面，病房秩序有了明显好转，家属陪护率明显降低，患者的诊疗环境明显改善;另一方面，医护人员拥有了安静的工作环境，大大提高了工作效率，降低了医院运营成本，减少了医患矛盾。通过全院职工的共同努力，力争早日达到工作流程最优化、医疗服务最便捷、医院管理最有序的结果，创建设备一流，技术一流，管理一流，环境一流、服务一流的现代化医院之目的。（天津医院供稿 案例号：273104712）