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国家卫健委提出 加强社区医院住院病房建设

2020年07月16日08:21 来源：科技日报

　　新华社讯 （记者王秉阳）国家卫健委近日公开发布了《关于全面推进社区医院建设工作的通知》，提出加强住院病房建设，合理设置床位，主要以老年、康复、护理、安宁疗护床位为主。

　　文件提到，社区医院要提高门诊常见病、多发病的诊疗、护理、康复等服务，鼓励结合群众需求建设特色科室，有条件的可设立心理咨询门诊；加强住院病房建设，合理设置床位，主要以老年、康复、护理、安宁疗护床位为主，鼓励有条件的设置内科、外科、妇科、儿科等床位，并结合实际开设家庭病床等。

　　截至2018年底，我国60周岁以上的老年人口大约2.5亿，占总人口的17.9%。我国老年人慢性病患病率高、失能率高，患有慢性病的老年人接近1.8亿，失能和部分失能的老年人口超过4000万。但长期以来我国社区开展医养结合的依托能力不足。

　　全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军曾经表示，要完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。

　　王建军表示，居家和社区养老问题是最主要的。国家政策支持和财政投入重点向居家和社区倾斜，在医疗卫生方面，也是重点发挥城乡医疗卫生机构作用，将医疗卫生服务延伸到社区和家庭。

　　这次发布的文件要求，一是进一步完善房屋、设备、床位、人员等资源配备，加强信息化等基础设施建设和设备提档升级。二是突出重点，提高常见病、多发病的诊疗、护理、康复能力，加强住院病房建设，强化医疗质量管理，切实保障患者安全。三是加强防治结合，按要求做好传染病早发现、早报告工作，加强重点人员健康管理，做实基本公共卫生服务，不断强化传染病防控能力。

　　文件要求，基层医疗卫生机构建成社区医院后，仍然承担基本医疗服务和基本公共卫生服务，其防治结合的功能定位和公益性质不变，已有的财政补偿水平和优惠政策不降低。

(责编：许晓华、许心怡)


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