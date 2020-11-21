第三届微藻营养医学中国行在京启动

11月17日，由生命时报主办、云南绿A生物工程有限公司承办的“第三届微藻营养医学中国行”公益科普活动在北京举办。来自中国疾病预防控制中心、北京知名三甲医院、营养师协会及微藻科研等多领域专家就“老年人免疫力保卫战”主题进行多维度沟通和交流，指出除了自然衰老之外，缺乏科学营养和健康知识，以及身患基础性疾病是影响老年人免疫功能的两大重要因素，需要通过多方面的科学指导保持老年群体的免疫“战斗力”。

在本届活动的专家论坛中，北京大学第一医院风湿免疫科副主任医师邓雪蓉指出，人体免疫系统合成各种抗体、免疫球蛋白，都需要蛋白质和多种营养元素参与，因此补充营养是提高免疫力的主要方式之一，除了日常的均衡膳食，还可以补充一些额外的营养品和增强免疫力的产品。

而与年轻人相比，老年人的基础代谢降低，消化和吸收等能力减弱，因此中国疾病预防控制中心营养与食品安全所老年与临床营养室主任张坚在报告中指出，老年人的营养改善需要针对性的方案，老年人对能量的需求减少，一些微量营养素的需求增加，对优质蛋白的消耗更是超过年轻人，因此需要更多的选择螺旋藻等符合这些需求的优质营养源。

此外，手术也为老年人的免疫功能带来严重打击。北京营养师协会理事、注册营养师于仁文表示，老年人术后营养不良与免疫力下降的问题在临床比较多见，营养支持有助于提升免疫力，加快恢复，同时降低术后并发症的几率，改善临床结局。而术后面临食欲减退、消化吸收能力减弱，膳食摄入营养和能量不足时，有必要选择营养补充剂，预防营养不良。

关于老年肺炎，北京医院呼吸与危重症医学科主任医师柯会星表示，预防老年肺炎需要保持良好的个人卫生尤其是口腔卫生，戒烟、避免酗酒，同时通过营养支持和免疫支持来增强体质和免疫力，具体包括充足且均衡的营养摄入，以及疫苗和免疫增强的食物、药物等。

对于我国居民健康的头号杀手心脑血管疾病，北京大学人民医院心内科主任医师刘健明确指出，保持健康的生活方式，有可能避免2/3的重大冠状动脉事件和2/5的急性缺血性脑卒中，具体包括戒烟限酒，均衡饮食，减盐减油，补充优质蛋白和食用各种新鲜蔬果，以及坚持运动。

而糖尿病作为最普遍的代谢疾病之一，更是对日常的饮食营养提出了直接的要求。海军总医院内分泌科主任医师郭启煜表示，老年糖友需把握控制总热量、均衡营养膳食两项基本原则，而在仅靠一般饮食而无法保证摄入量的情况下，螺旋藻产品等膳食补充物会帮助增加一种或多种的营养物质。

在本届活动中，科技部863项目首席科学家、日本国立食品综合研究所博士后刘新旗指出，提升老年人免疫功能，补充日渐缺失的优质蛋白是重要基础。

国家“863”项目首席科学家、暨南大学教授张成武在现场分享了关于螺旋藻的发现发展历程和一线基础研究成果。

此外，中国疾病预防控制中心营养与食品安全所老年与临床营养室主任张坚指出，螺旋藻营养物质丰富，营养素密度高，蛋白质含量高且氨基酸种类齐全，诸多国内外论文显示了螺旋藻对于多种疾病都存在积极效果。海军总医院内分泌科主任医师郭启煜也在演讲中表明，螺旋藻以全面的均衡的营养成分和较高的防病保健价值，受到了全世界各国学者与国际组织的关注以及良好的评价。