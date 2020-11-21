肿瘤患者是否需要更多营养
陕西省肿瘤医院中西医结合科 袁彬
得了肿瘤，是否需要加强营养呢？这是肿瘤患者及家人最为关心的问题之一。
生命离不开营养
营养，是维持我们人体生长、发育、免疫、代谢等正常功能所需的最基本的物质。
人们日常食用的米面、油、蛋、肉、蔬菜、水果等，其价值就在于供给人体所需的营养素。
食物所提供的营养素种类及其含量越接近人体需要，则该食品的营养价值就越高，就越有“营养”。
调查显示，45%的肿瘤发生与营养因素相关，一是膳食中摄入的热量、脂肪过多，二是某些营养成分不足，如维生素A、膳食纤维。
因此，我们要预防癌症，日常生活中就要注重生活方式，关注营养，提高营养价值。
“饿”死肿瘤不现实
对于已经确诊为肿瘤的患者，是否还需要加强营养呢？有人担心吃得太好，补充太多的营养，会促进肿瘤生长，从而刻意减少营养摄入，更有甚者希望通过饥饿去“饿”死肿瘤。
实际上，这是非常错误的做法。在肿瘤的不同阶段，患者体重丢失和营养不良发生率高达31%~87%，更有20%患者是直接死于营养不良。这是因为肿瘤细胞迅速扩张生长，需要大量的营养物质，必然与正常细胞争夺营养，在这场争夺战中，正常细胞永远是“失败者”。
没有充足的营养支持，正常细胞、组织、器官会首先受损，难以发挥其正常的生理功能，而肿瘤细胞仍然会掠夺正常细胞的营养，结果“饿”死的只能是患者自己，而不是肿瘤细胞。
定期营养评估不可少
肿瘤患者能量代谢比正常人群高10%，碳水化合物、蛋白质代谢、脂类代谢均异常，易出现血糖异常、蛋白降低、高脂血症、微量元素减少等，这种恶性循环最终会导致患者摄入减少、体力下降，吸收功能下降，进一步厌食，体重下降，全身衰竭乃至最后死亡。
同时，营养不良的人群也更加容易发生肿瘤，营养不良可以直接导致患者耐力下降、生活质量下降、并发症增加、临床预后更差、生存时间缩短。所以合理有效的营养支持，改善营养状况，调节肿瘤异常代谢，更有益于抗肿瘤治疗。
肿瘤患者在康复期，各种营养素的摄入都应该高于普通人群，尤其是动物蛋白质含量。各种形式的乳制品是维生素A、D和钙的主要来源，蔬菜水果是维生素C、胡萝卜素等维生素和矿物质的主要来源。
手术患者应以低脂肪、高蛋白质、高维生素和矿物质等为主，多吃富含优质蛋白质的鱼肉、鸡肉、鸡蛋、牛奶、豆制品、新鲜蔬菜水果等。放化疗期间患者，可以针对因治疗出现不良反应选择合适的食物，主要以清淡、富含营养易消化为主，少渣忌油腻，忌食狗肉、羊肉、葱姜辣等热性辛辣刺激之品。完全素食不利于肿瘤治疗，荤素搭配才是最佳选择。
实际上，肿瘤病人的营养是一门有严密的科学基础、严格的操作规程的学科。建议肿瘤病人定期（如每3个月）到医院接受营养专家的饮食咨询、营养指导、营养筛查及营养评估。
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