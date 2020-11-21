天津新增1例本土新冠肺炎确诊病例
新华社天津11月20日电（记者张建新、栗雅婷）记者从天津市疾控中心获悉，20日下午5时许，天津滨海新区疾控部门通报1名在海得润滋酒店集中隔离的人员咽拭子样本新冠病毒核酸检测阳性。后转送至天津市定点医院，经天津市市级专家组综合分析诊断为天津本土第145例新冠肺炎确诊病例（普通型）。
天津第145例本土确诊病例杨某某，男，52岁，现居住于天津市滨海新区古林街，在位于滨海新区南港工业区的某单位上班，系东丽区鑫汇洋冷库核酸检测阳性带鱼暴露人员的密切接触者。
11月10日，杨某某接到通知后，主动与天津市滨海新区（大港）疾控中心联系，进入滨海新区海得润滋隔离点隔离观察，初次核酸检测结果为阴性。11月19日，在隔离点进行二次采样，核酸检测结果为阳性，即转运至定点医院。
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