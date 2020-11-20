绕舌卷舌养心、时常揪耳保肾、瞠目揪睑养肝、咧嘴伸颌健脾、动动鼻翼润肺
抻拉五官养五脏
受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院针灸一科副主任 刘 勇
本报特约记者 郑文韬
俗话说，“筋长一寸，寿延十年”“老筋太短，寿命难长”，说法虽然夸张，却充分说明了抻一抻筋对健康的益处。中医理论中，十二经筋皆起于四肢指爪之间，而后盛于辅骨，结于肘腕，系于关节，连于肌肉，上于颈项，终于头面。黑龙江中医药大学附属第一医院针灸一科副主任刘勇表示，由于十二经筋皆走向头面，故五官是五脏通往外界之窗口，五脏功能的好坏与五官关系密切。《灵枢经》一书中提出五官适配五脏，五脏调理全身的观点，具体可通过以下五官抻筋的方法，达到调五脏、养全身的小目标。
心开窍于舌，绕舌卷舌能养心。具体方法是：吸气时将舌头卷起，憋到最大限度呼气时收回；吸气时把舌头转向左侧，呼气时转向右侧；吸气时将舌头尽量吐出，呼气时收回。经常抻舌筋能产生更多唾液，有利健康。抻舌筋可以缓解头晕心悸症状以及假性心绞痛。在此基础上，再配合上肢运动，可缓解心脏不适。
肾开窍于耳，时常揪耳筋能保肾。具体方法是：第一步先抻耳尖，用力捏紧耳尖，吸气时向上揪，呼气时放下。连续3次，揪到有热感。感冒、上火时抻耳筋能起到缓解症状的作用。第二步抻耳垂，用力捏紧耳垂，吸气时向下揪，呼气时收回。第三步揪耳部中间，用力捏紧耳朵中间，吸气时向外抻，呼气时收回。耳朵痒、听力下降、耳鸣均是肾虚的表现，经常抻耳筋能达到补肾气、调肾虚的功效。
肝开窍于目，瞠目揪睑可养肝。《黄帝内经》云：肝受血而能视，肝和则能辨五色。平日我们通过瞠目揪睑，也能起到刺激肝脏、护肝保肝的功效。瞠目揪睑式抻眼筋法：第一步，睁大眼睛，拇指和食指捏住上眼皮，吸气时向上揪，呼气时收回。然后捏住下眼皮，吸气时向下揪，呼气时收回，反复10次。抻眼筋一定要揪住眼睑，否则起不到抻拉的作用。第二步，握拳怒目，双手将拇指握与手内，前臂端于平脐，尽力瞪眼，用力握拳30下。
脾开窍于口，咧嘴伸颌能健脾。脾气通于口，脾不好就会出现食欲不振、口淡无味的症状。因此，适度叩齿每天100次左右；轻轻抻拉嘴唇、沿着嘴唇按压或轮刮唇部；常做抿嘴笑、噘嘴翘的动作，都能起到很好的刺激脾胃作用。保脾胃抻筋法：通过咧嘴伸颌，嘴用力咧开同时将下颌向前伸出，可达到抻嘴筋调脾胃的效果。
肺开窍于鼻，动动鼻翼通肺气。肺气通于鼻，肺和，则鼻能知香臭。常常按压鼻翼两侧有助吐故纳新，起到很好的护肺作用。鼻子抻筋法：吸气时，两侧鼻翼张开让鼻孔自然放大，呼气时复原，连续做20次。此法起到缓解鼻炎，减少哮喘和呼吸疾病的功效。（来源：生命时报）
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