2020中国（银川）医疗健康产业高质量发展论坛开幕

人民网银川11月19日电 （贾茹、高嘉蔚、梁宏鑫）为全面把握新发展阶段的新任务新要求，共同探讨后疫情形态下医疗健康产业的市场机会和投资选择，聚焦新基建下的医疗健康产业链创新发展，今天上午，欧美同学会与银川市政府联合主办的2020中国（银川）医疗健康产业高质量发展论坛开幕。地方欧美同学会、委员会、医师协会会员代表，各地医疗健康领域专家、学者、企业负责人、学长共计500余人参加。

开幕式上，中国工程院院士、浙江大学教授、博士生导师李兰娟应邀出席此次会议并发表题为《疫情之下AI推动医疗健康新变革》主旨演讲。此外，国家中医药博物馆馆长杨荣臣，国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明分别在会上作了题为《中医药传承创新发展》、《后疫情时代 生物技术与产业机遇》的主旨演讲。

“近年来，宁夏党委和政府高度重视卫生健康事业发展，先后出台了一系列政策措施，引进来了一批优秀的企业，并率先在‘互联网+医疗健康’领域做出了积极探索，被国家卫建委确定为全国‘互联网+医疗健康’建设示范省（区），这为进一步推进健康产业的发展打下了良好的基础。”宁夏回族自治区副主席刘可为表示，举办此次论坛，旨在为交流健康产业发展提供经验，务实推进健康产业的发展。希望借此平台，与全国更多的专家和企业进行合作，共同促进宁夏健康事业的发展。

国家卫健委科教司监察专员刘登峰在致辞时表示，人民健康是社会主义进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众对美好生活追求的重要目标。希望通过本次论坛，搭建成科技交流的平台，人才聚集的平台。

会上，全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺以视频短片的形式致辞，他提出三点希望，一是坚持科技创新，希望广大留学人员瞄准关键核心技术，遵循科学发展自身规律，勇于推动生产组织创新；二是坚持共享共赢，希望广大留学人员持续提升科技自主创新能力，推进国际科技交流合作；三是坚持优势互补，希望广大留学人员弘扬留学报国的光荣传统，自觉投身到区域协调发展的格局中。希望广大留学人员能够充分发挥资源优势，助力银川乃至宁夏地区经济发展，以实际行动为谱写两大奇迹新篇章注入原动力、增添新活力。

值得一提的是，在积极推进常态化疫情防控的关键时期，为集国家所需、地方所求、留学人员所长，积极助推医疗健康产业高质量发展，会议期间还将于当天下午同时举办两场平行论坛，分别是内容为“后疫情形态下医疗健康产业的市场机会和投资选择”的“企业论市”分论坛，以及内容为“聚焦新基建下医疗健康新基础产业链的维度解析”的“专业论势”分论坛，将有多位专家学者、各界嘉宾一同出席，展开思想碰撞和观点分享。