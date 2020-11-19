重视和预防宫颈癌是女性的“必修课”

宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤之一，严重影响着广大女性的健康。近两年来，随着进口及国产宫颈癌疫苗陆续被接种，越来越多的女性朋友对宫颈癌有了更深认识。日常生活中，女性朋友应如何做好宫颈癌预防？海南省肿瘤医院宫颈癌专家门诊主任医师谢凯对此进行了专业指导。

早期宫颈癌有哪些症状？

谢凯介绍，宫颈癌是目前所有癌症中唯一病因明确的恶性肿瘤，持续高危型HPV感染与宫颈上皮内瘤变与宫颈癌发生有着直接关系。

谢凯介绍，在日常生活中人们很难轻易发现早期宫颈癌的预警信号，偶尔出现少量出血或阴道分泌物中混夹出血现象，虽然量很少，但我们也需注意。如果出现接触性阴道出血、月经不规律阴道出血，以及绝经后阴道出血，都要到医院及时就诊。此外随着病情的发展相继会出现阴道排液增多、出血增多伴明显的异味。若出现腹部不适，疼痛等症状，一般已到晚期。

警惕宫颈癌致病高危因素

据相关疾病报告显示，在中国，15~44岁女性中，宫颈癌发病率高居恶性肿瘤第三位，并且已成为国内该年龄段女性癌症死亡的第二大原因。所有的宫颈癌（99.7%）都与生殖器官感染HPV有关, HPV感染是宫颈癌发生的必要条件，尤其是16、18亚型等高危型病毒持续感染的女性。

谢凯介绍，其他高危因素则更多与人们的生活习惯和生殖道卫生有关，如过早性行为、多个性伴侣、性生活频繁、多次人流、多次生育、高危男性伴侣及吸烟等。谢凯介绍，一般而言，20岁之前结婚的女性发生宫颈癌的危险是21岁之后结婚女性的4倍。

其次，长期使用口服避孕药大于5年的女性和免疫功能低下者，都需做好预防工作。

科学预防 做到早筛查、早发现、早治疗

谢凯认为，预防宫颈癌，做好筛查，保持健康卫生的生活方式至关重要。

“不同年龄段的女性，要根据实际情况进行宫颈癌疫苗接种预防，并定期进行宫颈癌筛查预防，这里要强调的是，即使接种了宫颈癌疫苗的女性，仍应当定期筛查。”谢凯建议，有3年以上性生活史或年满25岁有性生活的，都有筛查的必要性。

据介绍，“三阶梯”是宫颈癌筛查最有效的方法，即HPV检查和TCT（细胞学检查）的联合筛查、阴道镜检查、宫颈组织活检病理诊断。25岁至29岁的女性，主要以HPV检测为主，30岁至65岁的女性，可进行HPV检查和TCT的联合筛查；年龄超过65岁的妇女，如在过去的三至五年内，连续2次HPV阴性，或2次联合筛查阴性，或3次TCT阴性，则无须接受宫颈癌筛查。

日常生活中，女性朋友应注意生殖健康，避免不洁性生活。限制性伴侣数、使用避孕套、推迟首次性生活时间和首次生育年龄、不吸烟等皆有助于预防宫颈癌。（文/庄晓珊）