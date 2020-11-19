京企研制新冠疫苗可触发快速免疫反应
国际知名学术期刊《柳叶刀-感染性疾病杂志》日前在线发表新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福的Ⅰ/Ⅱ期临床研究结果论文。论文显示，疫苗可触发快速免疫反应，Ⅱ期临床试验中，该疫苗两剂接种28天后中和抗体阳转率达90%以上。克尔来福由北京科兴中维生物技术有限公司研制，今年4月起开展临床试验，目前正在开展临床Ⅲ期试验。
论文指出，全世界迫切需要能够有效预防新冠病毒的疫苗。克尔来福是候选疫苗之一，科研人员对其安全性、耐受性和免疫原性进行了研究。
今年4月16日至25日期间，Ⅰ期临床试验共入组144名受试者；5月3日至5日期间，Ⅱ期临床试验共入组600名受试者。结果显示，疫苗可触发快速免疫反应。Ⅰ期临床试验中，0/14天免疫程序3微克组、6微克组接种后14天中和抗体阳转率分别为46%、50%；0/28天免疫程序两剂接种后28天中和抗体阳转率分别为83%、79%。Ⅱ期临床试验0/14天免疫程序3微克组、6微克组两剂接种后14天中和抗体阳转率分别为92%、98%；0/28天免疫程序两剂接种后28天中和抗体阳转率分别为97%、100%。
论文指出，综合考虑疫苗安全性、免疫原性和生产能力，建议选择3微克剂量的克尔来福进入Ⅲ期临床试验，进行免疫效果评价。目前，科兴中维的新冠疫苗正以3微克剂量稳步开展Ⅲ期临床试验。（记者 张航）
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