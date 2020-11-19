银离子抗菌液能杀灭新冠病毒？ 缺乏科学依据

在刚刚过去的“双十一”，很多人囤了不少消毒液、口罩等防护用品。其中，有一类产品名为“银离子抗菌液”，商家声称将其喷在口罩上可杀灭新型冠状病毒（以下简称新冠病毒），这是真的吗？

首先，我们来看下银离子抗菌液是怎么杀灭病毒的。

接触杀菌是银离子主要的消毒方式。接触杀菌是指银离子与细胞接触发生反应，造成细菌固有成分被破坏或产生功能障碍，导致其无法生长繁殖，进而死亡。

银离子能有如此功效，主要是因为微生物的细胞膜大多数带有负电荷，银离子带正电荷，正负电荷相吸，银离子就能吸附在细胞膜上，并且能进一步穿透细胞壁进入细菌细胞膜内，与其中的巯基发生反应，导致细菌的蛋白质凝固，破坏细菌的细胞和成酶的活性，使细胞丧失分裂繁殖能力而死亡。当细菌菌体失去活性后，银离子又会从菌体中游离出来，重复进行杀菌活动，起到持久抗菌的效果。

银离子抗菌剂属于广谱抗菌剂，研究表明它对我们生活环境中普遍存在的细菌，如革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、金黄色葡萄球菌、链球菌等，都有很好的杀灭效果。

可见，银离子抗菌液对细菌类微生物具有良好的杀菌消毒效果，而对于病毒类，它的灭杀效果有待进一步研究。此外，银离子属于重金属，即使含量很低，摄入后也会对身体造成影响，尤其是对胎儿。为确保胎儿的健康成长，孕妇不宜使用银离子抗菌液。

新冠病毒属于有包膜的亲脂类病毒，对紫外线和热敏感。国家卫健委发布的《新冠病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第7版）》对新冠病毒毒理和防控方案已做出说明：乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活新冠病毒。

从国家卫健委发布的文件来看，并未提及银离子抗菌液能够灭杀新冠病毒，也没有对银离子抗菌液进行推荐。截至目前，尚无权威机构证实银离子或其抗菌液对新冠病毒有灭杀作用。因此，银离子或者其抗菌液能否杀灭新冠病毒，还需要进一步的验证。

综上所述，利用银离子抗菌液杀灭新冠病毒，这一说法缺乏科学依据。

此外，大家需要注意的是，各类消毒剂由于其消毒原理和适用条件不同，并非都能高效灭活新冠病毒。要想知道日常使用的消毒剂能否杀灭新冠病毒，应关注国家权威机构发布的相关文件。（稿件来源：科普中国）