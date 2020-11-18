彭蓉：公立医院绩效考核填报要注意相关问题 需每位院长亲自下手抓

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，11月14日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在陕西省西安市举行。

会上，西安交通大学第一附属医院医疗信息管理办公室主任彭蓉以公立医院绩效考核为主题作报告，着重介绍了国家绩效考核中的指标体系和数据支撑体系两个重要环节。“公立医院绩效考核牵扯到医院的各个部门，要做好这项工作，各医院院长一定要亲手抓。要做好公立医院绩效考核首页填写质量控制工作，要加大信息系统投入，要加强病案信息管理队伍建设，要给病案管理人员下放相应权力。”她说。

彭蓉介绍，公立医院绩效考核是每一家医院都要接受的考核，因此受到国家的极大重视。从2019年《关于开展2019年全国三级公立医院绩效考核工作》的发布表明考核工作启动，而2020年则将二级医院也纳入绩效考核中。在每一次下发的文件中，都有一个同样要求，就是基于动态观察和评价一家医院的发展的三年病案首页数据，国家根据上传数据，进行评价和排名，给医院一个合理的定位。

她还介绍，绩效考核内容分为五方面，第一方面提出了总体要求；中间两部分则建立了考核指标体系对医院进行考核，指标体系的支撑来源于病案首页；随后的考核成绩和组织实施是给医院的要求。在指标体系中，包括运营效率、持续发展在内的55项指标，与病案密切相关，意味着绩效考核工作要注重病案首页的质量控制。如果首页没有填好或漏填，指标就会受到影响。

彭蓉表示，首页上传要满足相应要求后才能进行评价，并给出绩效考核的成绩和医院定位。其中，最重要的就是首页数据报送率要达到100%，首页数据上传达标率是90%，一定要按照首页填写规范规定填写。她以陕西省绩效考核平台为例，提出了医院上传数据后发现的问题。首先是报送率不达标，这一数据体现的是医院对于日常工作的积累，所以医院在进行日常工作时一定要将工作做足做细；其次是时间节点不对应，也就是财务报表和首页时间结点要相符，不能存在时间差距。

“诊断和编码的错误，是现在医院里头最薄弱的环节。”彭蓉在报告中指出了在填报过程容易出现的问题。例如，首页填报的问题分别为空项、错误填写、编码和诊断、诊断和手术不匹配和费用信息。在信息系统中的错误包括数据采集错误、接口错误、空项以及错误填写。