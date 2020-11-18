联合丽格与医美镜举行战略合作新闻发布会

11月17日，由中国整形美容协会、联合丽格集团和北京医美镜医疗美容争议研究与调解中心（以下简称“医美镜”）共同举办的以“美的安心 美的放心”为主题的联合丽格集团与北京医美镜医疗美容争议研究与调解中心战略合作新闻发布会暨医疗美容自律合规社会监督研讨会，在北京联合丽格第二医疗美容医院举行。

据了解，医美镜是专注医美行业法律法规研究的法学平台、争议化解的调解平台、普法合规的第三方协查平台。其作为第三方平台，拥有独立的医师责任险的鉴评机构，且出具的鉴评报告可以作为保险公司理赔的依据，同时敦促保险公司提高保险理赔的流程效率。此次与联合丽格的合作旨在公平公正地解决医美服务中产生的各种纠纷，维护消费者合法权益，保护医美机构和医师的合法权益。

中国整形美容协会会长张斌在开场致辞中表示，医美镜通过保险的方法来调整医患关系，它利用鉴定、评估，来公正的化解医患矛盾。我希望通过这个平台找出一条未来在改革发展医疗美容行业过程当中，恰当解决体制改革和机制转换问题的路。

联合丽格董事长李滨在讲话中提到，我希望医美镜能够尽快推出一些课题研究，能够帮助医美行业组织尽快立法，完善法律体制和体系。医美镜引入商业保险，把保险落到医生个人，将医生责任和机构责任分开，把自主决定权交还给医生，有利于推动医美行业良性发展。

北京医美镜医疗美容争议研究与调解中心副理事长卓小勤在会中就医美镜如何助力推动医师责任险的快速发展的话题进行了讲解。他表示，根据现在的统计，医美争议和纠纷的发生率非常高，已经影响到医美行业的发展。在面对很尖锐的冲突下，引入第三方调解，尤其是引入保险解决医美争议和纠纷非常好的办法。

据悉，在此次战略合作中，联合丽格集团和医美镜将围绕创新、诚信两大原则，携手开展医疗美容行业法律法规研究、接受第三方协查平台检测等合作，总结行业经验，积极参加医美法学课题的研究，为行业立法立规建言献策。