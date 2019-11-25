新氧与联合丽格共建医美共享医院
11月22日，医美平台新氧与医生创业扶持平台联合丽格集团召开新闻发布会，正式公布医美共享医院联合丽格第二医疗美容医院（以下简称“丽格二院”）投入运营。丽格二院由新氧和联合丽格共同投资创办，旨在打通线上线下环节，更好地服务于自由执业的整形医生。“共享手术室让医生专注把自己的时间用在医疗上，大大降低了医生的创业门槛。”新氧董事长兼CEO金星介绍。
金星表示，“我们要让产业链条的重要环节效率更高、成本更低。真正共享医院的模式绝对不仅仅提供硬件，而是要把每个医生当成小的创业企业来看，给予孵化助力”。
联合丽格集团董事长李滨表示：“北京联合丽格第二医疗美容医院是新氧与丽格合作的第一家共享医院，我们非常希望它能变成一个起点，未来更大范围地推广开来，造福更多整形医生和消费者”。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn