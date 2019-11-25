新氧与联合丽格共建医美共享医院

11月22日，医美平台新氧与医生创业扶持平台联合丽格集团召开新闻发布会，正式公布医美共享医院联合丽格第二医疗美容医院（以下简称“丽格二院”）投入运营。丽格二院由新氧和联合丽格共同投资创办，旨在打通线上线下环节，更好地服务于自由执业的整形医生。“共享手术室让医生专注把自己的时间用在医疗上，大大降低了医生的创业门槛。”新氧董事长兼CEO金星介绍。

金星表示，“我们要让产业链条的重要环节效率更高、成本更低。真正共享医院的模式绝对不仅仅提供硬件，而是要把每个医生当成小的创业企业来看，给予孵化助力”。

联合丽格集团董事长李滨表示：“北京联合丽格第二医疗美容医院是新氧与丽格合作的第一家共享医院，我们非常希望它能变成一个起点，未来更大范围地推广开来，造福更多整形医生和消费者”。