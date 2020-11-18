地中海饮食可降低孕妈妈糖尿病风险

英国一项新研究指出，孕妇采用多吃坚果、橄榄油、果蔬、鱼类、非精制谷物、豆类等食物的地中海饮食，有助于降低在妊娠期患糖尿病的风险。

英国伦敦大学玛丽皇后学院等机构研究人员在2014年至2016年间调查了英国的1252名孕妇，这些孕妇均有代谢性疾病风险因素，如肥胖、慢性高血压或高甘油三酯血症。这些孕妇被随机分为两组，其中一组采取地中海饮食，减少了红肉、黄油、奶油的摄入，同时避免含糖饮料、快餐和富含动物脂肪的食物；对照组则照常饮食。结果显示，与对照组相比，地中海饮食组女性在孕期增重少了大约1.25千克，患妊娠期糖尿病风险降低了35%。(胡珍)