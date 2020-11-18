地中海饮食可降低孕妈妈糖尿病风险
英国一项新研究指出，孕妇采用多吃坚果、橄榄油、果蔬、鱼类、非精制谷物、豆类等食物的地中海饮食，有助于降低在妊娠期患糖尿病的风险。
英国伦敦大学玛丽皇后学院等机构研究人员在2014年至2016年间调查了英国的1252名孕妇，这些孕妇均有代谢性疾病风险因素，如肥胖、慢性高血压或高甘油三酯血症。这些孕妇被随机分为两组，其中一组采取地中海饮食，减少了红肉、黄油、奶油的摄入，同时避免含糖饮料、快餐和富含动物脂肪的食物；对照组则照常饮食。结果显示，与对照组相比，地中海饮食组女性在孕期增重少了大约1.25千克，患妊娠期糖尿病风险降低了35%。(胡珍)
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警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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