马来西亚新增确诊1210例 累计确诊病例逼近5万
中新网11月17日电 据新加坡《联合早报》报道，当地时间17日，马来西亚新增1210例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达49730例。这也是该国自11月13日以来，连续第5天维持四位数的单日新增病例数增长。
据报道，马来西亚卫生总监诺希山17日称，在新增的1210例病例中，有1191例为本土感染病例。当天共有1018人康复出院，累计痊愈人数达36624人。截至中午12时，马国仍有12788例活跃病例。
首都吉隆坡17日新增245例确诊病例，累计病例达4613例。新增病例中206例来自同一工地感染群，使其成为吉隆坡近期病例暴增的主要原因。
诺希山在社交媒体上称，吉隆坡中央医院正筹备更多床位，以容纳更多新冠肺炎患者。他表示，“希望一切得以顺利的展开。”吉隆坡中央医院此前称，该医院已于11月16日从天灾管理委员会方面接获额外的150张病床。
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