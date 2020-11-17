《健康中国 科普先行》科普活动在广州举办

11月13日至15日，由中国抗癌协会主办，中山大学肿瘤防治中心、广东省抗癌协会承办，国际抗癌联盟（UICC）、中国整合医学发展战略研究院协办的2020中国肿瘤学大会（CCO）在广州召开。

大会期间，由中国抗癌协会科普专委主办的《健康中国 科普先行》科普活动同期举行。系列活动由绝处逢生万人科普大会、中国抗癌协会科普能力提升大赛、中国肿瘤学大会科普分论坛三部分组成。

中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明

2020年中国肿瘤学大会绝处逢生科普大会于11月13日上午开幕。中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明在致辞中强调了肿瘤防治中预防和资源整合的重要性；中国科学技术协会科普部部长白希指出，有必要通过加大肿瘤防治知识的科普力度，提高人民群众防癌意识，助力健康中国；广东省卫健委副主任周紫霄介绍说，中山大学肿瘤防治中心将践行社会责任作为医院的发展动力，积极响应国家加强肿瘤等重大疾病防治攻关的战略要求；中国抗癌协会副理事长、中山大学肿瘤防治中心院长徐瑞华表示，本次科普大会通过线上线下结合形式，达到了良好的预热效果。

13日下午，中国抗癌协会依次与新华网客户端、医师报、医学界、健康界4家主流媒体进行了签约仪式，达成战略合作。通过多方面更广泛更深入地合作，采用新时代新方式，推进肿瘤防治科普，促进中国肿瘤防治、管理发展，助力健康中国。

14日至15日，为期两天的《健康中国 科普先行》中国肿瘤学大会科普分论坛落幕。中国抗癌协会科普部部长兼科普专委会主任委员支修益指出，新时代下传播的形态发生了变化，公众的阅读习惯发生改变，医生、专家们的职责也变得多样化。因此，必须联合社会各方力量，践行《健康中国2030规划纲要》，认真贯彻《健康中国癌症防治计划》，充分借助主流媒体、网络媒体、新媒体等宣传途径，让更多人认识癌症、了解癌症、坦然说癌、科学防癌。

新华网大数据中心总经理吴新丽带来《基于大数据分析下新时代肿瘤科普》的主题分享称，通过大数据分析，深度了解用户需求，从而有针对性地借助不同渠道，让公众随时随地获得想要了解的肿瘤相关信息。

江苏恒瑞医药股份有限公司肿瘤事业部总经理王行远在题为《后疫情时代，肿瘤科普创新模式探索与思考》的主旨演讲中指出，专业、可信赖的疾病知识科普是提高癌症患者5年生存率和治愈率的关键手段。恒瑞医药致力于集结全社会力量，与各方开展跨界合作，共同探索数字化的患者互动新模式，围绕患者全病程中自身疾病知识局限、药物可及性受限和经济条件受限等痛点和未满足的需求，构建以患者为中心的创新医疗服务生态体系。

此外，北京大学肿瘤医院张晓东、中国医学科学院肿瘤医院田艳涛，河南省肿瘤医院陈小兵，中山大学肿瘤防治中心陈敏山，中山大学肿瘤防治中心刘宇英，泛生子基因首席医疗官胡云富、燃石医学首席技术官张之宏、39健康总编辑辛欣等嘉宾分别就肿瘤科普以及癌症早筛早诊早治发表了演讲。

19位来自不同医学领域和背景的专家分别就“早期癌症的预防、筛查与诊治”“肺癌患者治疗与康复策略”“医疗行业的科技创新与医疗行业的科技创新与科学普及科学普及”“肿瘤患者的医疗保障体系建设”4个话题展开圆桌对话，从自我管理、预防、临床诊疗、指标监测等角度全方位为肿瘤学同行、观众带来了实用的肿瘤的防治建议及措施。