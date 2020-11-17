2020中国肿瘤学大会广州落幕

11月15日，由中国抗癌协会主办，中山大学肿瘤防治中心、广东省抗癌协会承办，国际抗癌联盟、中国整合医学发展战略研究院、中国工程院医药卫生学部协办的2020中国肿瘤学大会（CCO）在广州落幕。

大会执行主席，中山大学肿瘤防治中心主任、院长徐瑞华代表大会组委会从“感恩与感动”、“初心与承诺”“祝福与期盼”三个方面，对2020 CCO大会作了回顾和总结。

中国工程院院士、中国抗癌协会理事长、大会主席樊代明致辞表示，以徐瑞华院长为首的团队展示了东道主担当和作为，让人印象深刻。国家、省市各级领导的指导和呵护，全体工作人员的拥护和支持，各方上下联动，凝心聚力，共同成就了本次会议的成功召开。

徐瑞华表示，一路走来，我们秉承‘肿瘤防治、赢在整合’的理念，深耕厚植、笃行致远、薪火相传。2020CCO大会在广州的圆满成功，是多方协力同心、和衷共济的硕果。在樊代明院士的领导下，CCO大会一定会成为我国肿瘤学界具有国际影响力的学术平台，中国肿瘤防治事业一定会迈向全新的高度。

闭幕式上，现场颁发了本届中国抗癌协会青年优秀论文奖。据悉，本届CCO大会共征集到论文13536篇，通过评审最终评出优秀论文100篇，其中优秀论文一等奖5名，二等奖15名，三等奖30名，优秀奖50名。

中国抗癌协会秘书长王瑛表示，青年人才是肿瘤防治领域的重要力量，希望大家不懈攀登，为肿瘤领域的创新发展作出应有的贡献。

闭幕式上，CCO大会的会旗正式交接到河南省肿瘤医院。河南省肿瘤医院院长张建功发言称，感谢中国抗癌协会和樊代明院士的信任和厚爱，感谢社会各界的支持和关心，全体职工将齐心协力，全力做好2021CCO的各项筹备工作。

据介绍，本次CCO大会云集24位两院院士、近2800位肿瘤学领域的知名专家、学者。大会设1个主会场以及8个主题会场 ，聚智学科发展前沿，助力健康中国建设。九位主旨报告演讲者的报告内容聚焦前沿、智慧交融，涵盖肿瘤基础研究、临床转化、精准诊疗等多个领域。专题分会场达到109场次，共有80个专业委员会亮相，聚焦基础与临床研究，推动科技成果转化，开展学术交流碰撞，分享专科、专病、专治、专研最新成果和进展。此外，大会还着力打造线上学术直播，同步网络直播会场达30场，让更多专家、学者、同仁能够参与其中。

据悉，CCO大会由中国抗癌协会于2000年创办，至今已成功举办12届。