甜食带来快乐？其实是抑郁风险

不开心了，来一份巧克力派、马卡龙或是直接豪饮一罐“快乐肥宅水（可乐的昵称）”。很多人都深信不疑：虽然甜味有增肥风险，但却能给人带来快乐。然而，事实并非如此。甜味给人带来短暂的愉快之后，很快会让人重新归于沮丧和抑郁的状态。长此以往，甚至可能更加严重。

对相关观察性研究所做的汇总分析发现，甜饮料消费量增加可能会促进抑郁风险。不过这并不意味着可乐等高糖饮料一口都不能喝。数据分析表明每天喝2小杯以上才有显著效果，每天喝3罐可乐饮料可以增加25%的抑郁风险。按糖的摄入量来分析，15g以下的糖摄入量和抑郁风险没有关联，但在15g~100g之间，随着摄入量的增加，抑郁相对风险上升。这个结果提示我们，如果只喝一杯酸奶是不用担心的，因为按12%的碳水含量来算，100g酸奶中只有7.5g的添加糖，200g中是15g添加糖。

日本研究者在一项对近千人的3年定群追踪研究中发现，每天喝甜饮料多的人，的确抑郁风险会增加。消除了年龄、性别、地域等因素的影响之后发现，那些每天4杯以上甜饮料的人和一周不喝1杯的人相比，出现抑郁症状的风险增加了90%。在消除社会经济地位和基线抑郁评分等因素的影响之后，喝(甜味)饮料最多的和最少的一组相比，仍然有68%的增加。如果不是比较“出现抑郁症状”，而是比较“抑郁量表得分超过19”，那么差异更为巨大，喝饮料最多的和最少的一组相比，风险增加162%之多。

有人可能疑惑：喝甜饮料、吃甜食，确实会让我感觉很快乐啊，是不是因果关系搞反了？没准是那些抑郁的人更想吃甜食喝甜饮料，而不是喝甜饮料吃甜食让人变得抑郁？

首先，日本学者开始这项研究时，就对近千名受访者做了抑郁症状调查，经调查他们均不属于严重抑郁人群。在3年时间中，也完全顺其自然，让受访者按以往模式来吃喝，只是定时调查受访者的情况，然后分析数据。如此观察记录3年后，再对受访者的抑郁症状和抑郁问卷评分进行调查。结果就是，喝甜饮料最多的人，抑郁评分上升也最多。

其次，一种食物的当时效果和长期效果未必一样。吃甜食，喝甜饮料，对于嗜甜的人来说，当下确实会感觉愉悦，因为甜食摄入增加了血清素和多巴胺，能暂时性地使人心情变好。但是，研究揭示的是吃甜食喝甜饮料的长期效果。一种食物当时令你快乐，未必能帮你预防抑郁。甜食可以看作是一种暂时的麻醉，长期看，它会降低人体对压力的应对能力，降低神经系统的调控能力，从而不利于预防抑郁。

为什么喝甜饮料会促进抑郁？研究者认为，一方面，动物实验表明大量添加糖会使动物焦虑和抑郁行为增加，皮质醇水平上升，特别是发育期的动物摄入大量糖之后影响下丘脑-垂体-肾上腺轴的成熟，使压力调控系统发生紊乱，从而增加抑郁风险。另一方面，甜饮料促进肥胖，而肥胖本身就使身体的压力调节能力下降。肥胖和抑郁风险之间的关系已经被多项研究所证实。

另外，甜饮料能够引起糖代谢紊乱和胰岛素抵抗，而这类代谢紊乱会造成低度但持续的炎症反应，一些炎症因子的释放本身就会增加抑郁风险。还有动物实验发现，长期饲喂大量添加糖的饲料会降低树突状细胞的血清素1A受体，这个受体减少之后，下丘脑中血清素合成和释放的反馈控制就会发生紊乱，对压力的应对能力下降。这个机制对于预防抑郁十分重要。

还有一个原因就是，甜饮料会消耗体内的B族维生素，而维生素B1、B6、烟酸缺乏时都会影响神经系统功能和神经递质平衡，增加抑郁风险。因此，还是应该营养平衡的膳食，才能远离抑郁。

（中国农业大学食品营养副教授 范志红）