政策范围内报销比例85% 河南确保贫困严重精神障碍患者“病有所医”

新华社郑州11月16日电（记者王烁）对县域内贫困严重精神障碍患者开展全面摸底排查；将严重精神障碍患者纳入基本医保门诊慢性病管理，政策范围内报销比例为85%……日前，河南省卫健委、河南省医保局、河南省扶贫办联合下发《关于加强和规范贫困严重精神障碍患者医疗服务保障管理的通知》，进一步做好建档立卡贫困严重精神障碍患者的医疗服务保障管理。

河南省目前贫困重性精神疾病患者人数多、病情重、易复发且贫困程度深，难以脱病脱困，极易返贫。河南指出，各级卫生健康、医保、扶贫等部门要坚持以县（市、区）为单位，按照“不漏一户、不漏一人”的原则，积极配合同级政法、公安、民政、残联等有关职能部门对县域内贫困严重精神障碍患者开展全面摸底排查,并建立动态排查机制。

家庭医生签约服务要优先将严重精神障碍患者纳入四种重点慢性病管理，根据病人情况每年至少开展一次健康体检，每季度至少开展一次家庭医生随访管理。家庭医生签约服务团队要有一定经验的全科医生或经过精神卫生专业培训的医务人员参与或指导。同时，将严重精神障碍患者纳入基本医保门诊慢性病管理，脱贫攻坚期内，政策范围内报销比例为85%。

同时，河南要求各地卫生健康部门加大精神卫生宣传教育力度，改变人们对精神障碍的错误认识，消除社会歧视。基层医疗卫生机构要督促严重精神障碍患者家属按时陪同患者复诊、按医嘱服药、积极参加康复治疗并向患者及家属讲解长期维持治疗的重要性，提高家属护理患者的能力，提高治疗依从性。