饮食+睡眠+运动，助力孩子长个儿

“近30多年来，中国19岁男孩身高增长全球最快，平均身高增加了8厘米，达到175.7厘米；身高排名从1985年的全球第150名提升到了2019年的第65名。同时，中国19岁女孩身高增长全球第三，平均身高增加了6厘米，达到163.5厘米，平均身高全球排名从第129名上升到第54名。”这是伦敦帝国理工学院近日发表在权威医学杂志《柳叶刀》的一项最新研究结果。该研究还表明，过去35年来，儿童平均身高增长最多的国家主要是中国和韩国。2019年，中国19岁男女平均身高均超过韩国（男性175.5cm/女性163.2cm），成为东亚身高最高的国家。

3岁内和青春期，家长应把握好孩子长个儿两大关键期

北京大学公共卫生学院儿童青少年卫生研究所的马军教授曾调查1985~2005年间7~18岁中国学生身高发现，1985~1995年的10年间，7~18岁城男、乡男、城女、乡女第50百分位身高平均增幅分别为3.1、3.5、2.2和2.8cm，1995~2005年的10年间分别为2.0、2.3、1.3和 1.7cm。我国儿童青少年生长水平呈现迅猛全面的生长趋势。马军认为，我国儿童青少年身高增长趋势与我国改革开放后社会经济条件的改善，儿童青少年营养状况得以改善，影响儿童青少年健康的常见疾病得到有效预防和控制，儿童青少年生长发育出现长期加速等有关。

解放军总医院第七医学中心新生儿科医师池婧涵表示，影响身高有很多因素，比如遗传、营养、精神因素等。据研究，人体最终身高75％取决于遗传。也就是说，在一般情况下，父母身材高，子女身材也高；父母身材矮，子女身材也矮。但是，父母身高不是影响子女身高的唯一因素，外在因素即环境条件对身高的影响也不容忽视。

池婧涵提醒，孩子生长发育有两个最重要时期：一个是三岁以内，特别是一岁内的前3个月，其生长速度是后9个月的总和。另一个就是青春期，这期间有些孩子一年能长10~14厘米。家长要特别注意把握好这两个关键时期，孩子营养要跟上，睡眠要充足。

好睡眠和体育锻炼，对孩子身高增长非常关键

除了遗传，有哪些外在因素会影响身高？池婧涵表示，对孩子来说，睡眠和营养比较关键。此外，身高与性成熟、体育锻炼、精神放松等外在因素也有一定关联。

好睡眠有助长个儿。“青春期是生长激素和雄性激素分泌最旺盛时期。所以青少年要保证充足睡眠，每晚至少要睡足8小时。”池婧涵说，因为控制身高的内分泌激素主要有脑下垂体分泌的生长素、黄体化激素和性激素，其中生长激素作用最显著。有研究发现，当儿童深睡1小时后，生长激素的分泌量超过白天5～7倍，而深睡时性激素和黄体化激素的分泌也很旺盛。所以身高与睡眠关系特别紧密。

性成熟越晚，孩子长得越高。孩子成熟年龄的早晚也会影响身高。一般急速成长现象发生较早的孩子，会较快达到终止点；较晚发生的，也较晚达到其终点。当性早熟孩子不再长高时，性晚熟孩子却还在长高，因此性晚熟孩子最终个子会比较高。女孩身高增长最快的是青春前期，在月经初潮前一年，身高增加可达7～8厘米；男孩身高增长的巅峰期是青春期头一年，13～14岁时身高增加可达10～12厘米。

运动对长高很重要。体育锻炼一是能促进生长激素的分泌；二是加强了骨细胞的血液供应，有利于促进和提高骺软骨的增殖能力。据研究，运动后生长激素分泌会明显增加。同时，运动还可锻炼肌肉、骨胳，使身体更健壮。

池婧涵认为，在儿童青少年发育期，一定要有充足体育锻炼，保持良好心情和健康生活方式。而精神上受过严重创伤的孩子，生长发育会迟缓甚至停滞。因为忧伤和郁闷不仅会使孩子易患各种疾病，而且影响其生长发育，甚至出现“未老先衰”。

保证孩子饮食均衡营养，不要盲目乱吃保健品

一般普遍认为身高的遗传性高达70%~80%，但2004年中国一项研究估算出身高的遗传性其实只有65%，还有35%的后天环境因素，让孩子身高有继续增长的可能。

解放军总医院第七医学中心营养科主任刘昌娥表示，除了遗传，蛋白质、维生素、矿物质等均为孩子身高发育不可或缺的重要营养素，对身高增长有重要促进和保障作用。

蛋白质对孩子生长发育特别重要。从某种意义上说，身高是营养物质（特别是蛋白质）“堆砌”起来的。众所周知，蛋白质是人体一切细胞、组织的重要组成部分，也是构成骨骼的必要营养。如果摄入食物能提供足量人体必需的8种氨基酸，就能加速蛋白质合成，有助于全身各组织器官的生长发育，特别是骨骼和骼软骨的生长发育。对学龄前儿童的试验表明，每餐面包中增加0.5克赖氨酸的实验组身高体重显著超过其他儿童。富含蛋白质的食物有乳制品、瘦肉、鱼肉、家禽肉、蛋类、坚果类和豆类等。

长个儿不能忽视维生素。钙要沉积于骨骼和牙齿，必须要有维生素D的参与。维生素D调节钙磷代谢、促进骨骼生长；维生素A参与胚胎发育、视觉功能、呼吸系统疾病、儿童生长、免疫调节等重要过程；铁、硒、维生素E等可直接参与生物氧化过程，并能促进免疫系统正常发育等。只有均衡、适量、多样的饮食才能摄取全面、均衡、丰富的营养素。

如何做到饮食营养均衡？刘昌娥建议：1.0~6月龄小婴儿坚持纯母乳喂养，按需喂养；7~24月龄婴儿，奶量、辅食都要保障，食物逐渐多样化。

2.学龄前儿童（2~6周岁前），饮食要重点培养孩子规律就餐，鼓励每天饮奶，选择健康有营养的零食，避免含糖饮料和高脂肪的油炸食物。

3.学龄期儿童青少年，三餐应合理，规律进餐，培养健康饮食行为；食物种类、来源、色彩丰富多样，每天不少于12种食物，不要挑食、偏食，荤素搭配；补充优质蛋白质，包括奶、鱼、肉、蛋、豆类及坚果等；补充新鲜蔬菜和水果，每天5种以上，颜色丰富，深色蔬菜占一半以上，常吃菌藻类；保证主食及能量摄入，主食粗细粮合理搭配。

营养过剩也会造成孩子身高发育不足。刘昌娥特别指出，很多家长都误以为孩子多吃、吃好点能长高，不断让孩子超量进食，甚至给孩子购置很多营养保健品。她提醒，给孩子盲目补充营养品，不但不能帮助孩子增高，反而会因为营养过剩导致孩子肥胖，引发性早熟，反而导致孩子最终身材矮小。（中国妇女报·中国妇女网见习记者 陈姝）

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如何判断孩子“个子”是否达标？

“我家娃这几个月好像没长个儿，咋办啊？”自家孩子身高是否正常，家长该如何判断？

孩子现在身高是否正常？北京中医药大学东方医院儿科副主任医师刘奕指出，孩子的身高生长并不是匀速的，年龄越小增长得越快，1岁以内孩子生长最快，新生儿出生时身长平均为50cm，生后第一年身长增长最快，约为25cm，其中前3个月约增长12cm。第二年生长速度减慢，约10cm左右，也就是2岁时孩子身长约85cm。2周岁后至青春期身高(长)增长平稳，每年增高6-7cm，最少不应低于5cm。进入青春期，身高增长出现第二个高峰，其增长速率约为学龄期的2倍，持续2~3年。女童较男童略早开始2年。

刘奕建议，家长应定期给孩子做体检，并做好记录，每3～6个月记录一次孩子的身高和体重，看看孩子每年身高体重增长了多少。

孩子个子不高是否有问题？有的家长觉得自家孩子比同龄孩子矮，很焦虑是不是“矮小症”？身材矮小是与同种族、同性别和同年龄的个体身高相比，如果低于正常人群平均身高的两个标准差，或者低于第三个百分位。刘奕提醒，有以下情况可能提示孩子生长缓慢：①孩子身高增长在2岁以前每年小于7厘米；②5岁到青春期的身高增长每年小于5厘米；③青春期身高增长每年小于6厘米。若发现孩子有上述情况，建议带孩子到医院就诊，做规范的体格检查、营养评估、遗传评估、甲状腺功能评估及骨龄评估等，进一步明确诊断，早期干预，不要错过孩子的最佳生长时期。

矮小症一定要打生长激素吗？造成矮小有很多病因，生长激素缺乏或生成不足只是一个原因，还有家族性矮小、生长激素不敏感、骨骼发育障碍以及一些内分泌疾病等。应根据不同病因，采取相应治疗。中医认为肾主骨，为先天之本；脾主肌肉四肢，为后天之本，中医药健脾补肾，能够促进孩子的骨骼及肌肉生长。临床上见到的孩子个子偏低，大多数属边缘性矮小症，对于这些孩子，可以早期进行中医中药干预治疗。

此外，建议家长从日常养护做起：1.保证孩子充足睡眠，加强弹跳类运动，以促进其长高。2.要注意营养均衡，改善小儿营养状况。3.不宜给孩子进食补品，避免刺激儿童提前发育。（明文）