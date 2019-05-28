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青春期发育早晚 由孩子身高决定

2019年05月28日08:30 来源：中国妇女报

青春期发育开始的年龄会受遗传、环境、体质和营养等多种因素的影响。然而，最新一项研究表明，决定青春期早或迟最关键的因素并非遗传，而是儿童与其父母的“身高差”。

这项研究由以色列本古里安大学耶胡达·里默尼、迈克尔·弗雷格博士和波兰科学院斯拉沃默·柯泽尔博士共同完成。为了弄清儿童与父母之间的身高差和生理青春期开始年龄之间的具体关联，研究人员在2004~2015年里，对170名以色列儿童（其中女孩60人）和335名波兰儿童（其中女孩162人）的青春期前后成长状况展开了追踪调查，即其在8~ 18岁的身体发育状况，主要包括身高、体重、与其父母的身高差和身体质量指数等。

对比分析结果发现，儿童进入青春期的年龄取决于身体对个体生长需求的反应。当“身材高大”的儿童超过父母身高时，其青春期可能比同龄孩子来得更早。这是为了减缓其成长速度，确保他们最终成年身高处于“目标”范围之内。反之，当儿童身高比父母更矮时，进入青春期相对较晚。这是为了加快成长速度以确保最终成年身高达到父母身高的标准。

研究表明，身高超过父母平均身高的孩子，青春期相对较早。里默尼博士表示，如果孩子青春期开始较早，同时与父母间的身高差属于正常身高标准，那么认定为“发育健康”。这个发现有助于医生更准确地界定早熟和晚熟现象。（胡珍）

(责编：许心怡、崔元苑)


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