打响身高保卫战 北京协和医院举行“生长发育全程护航系列活动”

近日，第八届“生长发育全程护航系列活动”在北京协和医院举行。北京协和医院内分泌科伍学焱教授、聂敏副研究员、王曦主治医师和马婉璐博士先后为大家作科普知识讲解并在讲座后提供义诊咨询。来自全国各地的近百组家庭、50余位小朋友参加活动。

科普讲座分为四大主题，涵盖生长发育、遗传与基因检测、GnRH泵促生育治疗以及生长激素治疗。伍学焱教授为听众讲述了生长发育过程中孩子的生长规律和异常发育的提示信号。聂敏副研究员介绍了遗传因素对生长发育的影响，王曦医生和马婉璐博士分别和大家分享了GnRH泵和生长激素治疗的相关知识。

“我以前一直希望孩子别长大，能一直陪在我身边，但是现在，我真希望她快点长个儿！”一位身材矮小患儿的家长愁容满面地和医生交流着，身后躲着的是她怯生生的孩子。“我们家孩子7岁了，同龄小朋友已经上小学，可是他连1米都不到，幼儿园都不接收。我刚开始不以为然，心想孩子总会长个儿，却没成想错过了黄金时间。”这位妈妈一边叹气，一边检讨自己的不称职，并劝其他患儿家长一定要提早就医。

对此，专家提示，导致个矮的原因多种多样，如生长激素缺乏症、特纳综合征、代谢性骨病等；治疗手段也不尽相同，有的患儿适合生长激素治疗，有的则不适合打生长激素；个矮还可能只是疾病的表面现象，背后或许藏着其他更为复杂的健康问题……这些问题都需要有经验的医生通过详细的评估才能确定。矮小的治疗宜早不宜晚，如果简单地将生长发育落后理解为“晚长”或“后来居上”，很可能会错过最佳的治疗时间，损失应有的疗效，甚至会带来其他健康问题。

面对患儿家长们的焦虑与疑惑，义诊专家们耐心聆听、详细解答，最大限度回应患儿家长的关切。活动现场一位家长说道，“这次义诊提供了很多便利，不仅有专业科普，还有专家答疑，伍大夫的解答就像我的定心丸，我再也不焦虑了。”

时长3个多小时的活动结束后，很多家长迟迟没有离开门诊，互相交流着孩子们的情况，分享义诊活动的收获。活动主办方北京协和医院内分泌科性腺学组表示，未来将继续给予生长发育困难的患者、罕见疾病患者等更多关注，提供更优质的科普及义诊活动，帮助患者克服困难，进一步改善生活质量。