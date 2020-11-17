新华社孟买11月16日电 综述：印度疫情防控形势复杂多变

新华社记者张兴军

印度官方数据显示，截至15日晚，印度累计新冠确诊病例达到8814579例，累计死亡病例129635例。冬季已至，印度疫情会如何发展备受各方关注。

专家认为，从数据来看，印度第一波疫情峰值已过，近来疫情传播速度有所减缓。但考虑到该国社会经济活动逐渐解封，且叠加冬季降温、节日集会等因素，印度疫情未来形势仍不容乐观，防疫正进入更加复杂的新阶段。

印度理工学院海得拉巴分校等机构10月中旬开展的一项研究显示，印度已于9月跨过新冠疫情高峰，预计到明年年初印度累计新冠确诊病例数有望控制在1060万例左右。

从印度疫情实际走势看，主要指标自9月下旬起趋缓。其中全国单日新增确诊病例数在9月17日达到创纪录的97894例后逐渐回落，目前7天平均单日新增病例数维持在45000例左右，全国单日新增死亡病例数在9月16日达到1290例的峰值后开始走低，目前7天平均单日死亡病例数下降至500例左右。

以受疫情冲击最早、最严重的马哈拉施特拉邦为例，自9月下旬起，7天平均单日新增病例数从2万多例逐渐降低至目前的8000多例。

不过，印度专家认为，尽管全国疫情走势总体放缓，但随着社会经济活动逐步解封，一些地区举行地方选举或节日集会，加之冬季来临，从政府到个人仍要严格防范。

喀拉拉邦此前被视为印度防疫“模范生”，但进入9月，当地疫情急剧反弹，单日新增确诊病例数从9月初的1000多例一路飙升至10月中旬的9000多例。卫生专家认为，喀拉拉邦疫情反复，与当地在8月底至9月初欢庆丰收节有很大关系。

首都新德里已迎来第三个疫情高峰。前两个高峰分别发生在6月至7月、9月至10月，这一次则从11月开始延续至今，目前7天平均单日新增确诊病例数达到7000多例。

关注印度疫情的美国密歇根大学流行病学教授布拉马尔·慕克吉在接受印媒采访时表示，其他国家正在发生的情况表明，第二波疫情可能会在印度出现，至于何时开始或峰值有多高很难说。关键在于持续做好防疫工作，争取把新增病例数和住院人数控制在医疗体系能够承受的范围之内。