养宠物狗有益儿童情绪健康
澳大利亚科学家一项最新研究显示，宠物狗可以改善幼童的社交情绪发展。这项近日发表在《儿科研究》期刊上的报告称：养狗家庭中的幼童，其社交和情绪的健康状况均好于未养狗家庭中的幼童。
澳大利亚西澳大学和泰拉松儿童研究所的研究团队分析了从1646个有2~5岁幼童家庭收集的问卷数据，他们发现，养狗家庭的孩子相比未养狗家庭的孩子，在情绪和社交互动上遇到困难的总几率低23%，其中出现反社会行为的几率低30%，与其他孩子互动出现问题的几率低40%，而表现出体贴行为（如分享）的几率高34%。
在参与研究的1646个家庭中，有686（42%）个家庭拥有一只狗。而在养狗家庭的孩子中，每周至少和家人一起遛狗1次的孩子，相比遛狗频率低于每周1次的孩子，社交和情绪发展不良的几率低36%。每周和家里的狗玩耍3次或以上的孩子，相比每周玩耍3次以下的孩子，规律性出现体贴行为的几率高74%。
该研究通讯作者赫雷·克里丝汀表示，该发现表明养狗有益于孩子的发育和健康，玩耍和遛狗或能促进孩子社交情绪的发展。（胡珍）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn