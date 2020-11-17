养宠物狗有益儿童情绪健康

澳大利亚科学家一项最新研究显示，宠物狗可以改善幼童的社交情绪发展。这项近日发表在《儿科研究》期刊上的报告称：养狗家庭中的幼童，其社交和情绪的健康状况均好于未养狗家庭中的幼童。

澳大利亚西澳大学和泰拉松儿童研究所的研究团队分析了从1646个有2~5岁幼童家庭收集的问卷数据，他们发现，养狗家庭的孩子相比未养狗家庭的孩子，在情绪和社交互动上遇到困难的总几率低23%，其中出现反社会行为的几率低30%，与其他孩子互动出现问题的几率低40%，而表现出体贴行为（如分享）的几率高34%。

在参与研究的1646个家庭中，有686（42%）个家庭拥有一只狗。而在养狗家庭的孩子中，每周至少和家人一起遛狗1次的孩子，相比遛狗频率低于每周1次的孩子，社交和情绪发展不良的几率低36%。每周和家里的狗玩耍3次或以上的孩子，相比每周玩耍3次以下的孩子，规律性出现体贴行为的几率高74%。

该研究通讯作者赫雷·克里丝汀表示，该发现表明养狗有益于孩子的发育和健康，玩耍和遛狗或能促进孩子社交情绪的发展。（胡珍）