治耳鸣，不妨喝点杞菊黄精茶

耳鸣，就是患者自觉耳内有响声，有的像蝉鸣，有的像潮水，有时双耳有响声，有时一侧耳朵有响声，耳内响声间断出现或持续不缓解，而外界并没有相应响声的病证。

耳鸣是一种常见病、多发病，引起耳鸣的原因很多，例如高血压、贫血、神经衰弱、耳道病变等均可导致耳鸣的出现，也有部分人群出现无法明确原因的耳鸣。耳鸣应当引起重视，如果不予重视，或治疗不及时，严重者会造成听力长期损伤。中医认为，耳鸣的发生与人体肝肾不足相关，这是为什么呢?

耳为肾之窍，肾气亏虚则耳窍失去滋养，表现为听力减退。肝与肾密切相连，且肝具有统血和疏泄的作用，能够调理全身气机的运行。气血运行不畅，耳部滋养不足，故出现耳鸣，严重者会出现耳聋。因此，通过滋肾养肝可以起到治疗耳鸣的作用。平时生活中具有耳鸣困扰的朋友可以通过饮用“杞菊黄精茶”来改善症状。

杞菊黄精茶(枸杞子10g、菊花6g、黄精10g)。上述三味药物放在一起混合后放入茶缸，开水冲泡30分钟后即可饮用，味道淡后可以更换，每日可以更换2~3付。方中黄精味甘，入肾经，为滋补强壮之品。黄精下入于肾，可补阴血、填精髓、补益气血效佳。枸杞子甘寒滋润，其色赤，可入血分，擅长滋补肾精，养肝明目。菊花质轻，主升，具有平肝明目功效。三味药相配伍，滋肾养肝之力明显，可以很好地起到治疗耳鸣症状的作用，且平时服用方便，无毒副作用，适合长期或间断服用。

平时生活中，具有耳鸣的患者还可以通过进行耳部按摩来改善症状，例如每日进行上下摩擦耳根，可以起到刺激耳部穴位，近而帮助改善耳鸣症状。除此之外，平时还应做到戒烟、戒酒，避免熬夜和暴饮暴食。(北京市宣武中医院姜楠)