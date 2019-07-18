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耳鸣现象勿轻视!专家称易引起焦虑与抑郁

2019年07月18日09:57 来源：环球网

耳鸣是指外在环境没发出声音却听见声音的一种状况，常被形容成一种铃响声、轻敲声、轻嘶声或低吼声，偶见模糊的人声或音乐声;耳鸣所听见的声响可能轻柔，也可能震耳欲聋，音调或高或低，可单侧或双侧。据法国健康杂志《medisite》报道，美国医学会杂志(JAMA)耳鼻喉科期刊近日刊登了一项研究显示，耳鸣现象可能会导致患者出现焦虑与抑郁，在女性患者身上表现得更为严重。

瑞典研究人员通过对7.2万人进行调查发现，耳鸣可能会导致患者出现焦虑与抑郁，严重时甚至可能会使患者产生自杀念头。在1.6万名受调查的耳鸣患者中，有2404人表示他们曾试图自杀。研究还发现，女性耳鸣患者的抑郁与焦虑情况比男性更为严重，相比之下有更多的女性耳鸣患者曾企图自杀。

研究人员还强调，通过医疗手段对耳鸣进行治疗，能够在一定程度上缓解患者的痛苦。而导致女性耳鸣患者所承受的心理压力比男性患者更大的原因，还有待进一步研究。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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