眼睛看累了，你就按一按这些地方

看电脑、手机多了，眼睛是不是有点累了？视力是不是有点下降了？小郎中介绍几个简单小动作，告诉你分分钟可以明目提神！~

可快速、有效缓解眼睛各种不适症状的“小动作”。小动作可有“大作用”，而且不受时间、地点和环境的约束，只需保持双手清洁即可。

累了您就“掐一掐”

眼睛疲劳是眼睛最容易出现的问题。看书、看电视、玩电脑等用眼时间过长，或没有好好的休息，眼睛就会处于疲劳状态。这时，会感觉眼睛酸、胀或痒，闭上眼睛，这种感觉更加明显，甚至还伴有流眼泪或视物模糊等。这时可掐压大拇指上的三个相邻穴位，分别是明眼穴、凤眼穴和大空骨穴。

此三穴为经外奇穴，分别位于大拇指的指甲后方关节桡侧、中间和尺侧。

方法：用一手拇指和食指夹住另一手大拇指，以指甲分別对这三个穴位予以刺激，以略微感到疼痛的力度掐压，反复10次。

本法有提神醒脑的功效，可达到快速有效缓解眼睛疲劳的目的。

没事您就“梳梳头”

中医认为，头部是五官和中枢神经的所在。在梳理头发的同时，能够加强对头部太阳穴、百会穴、风池穴、风府穴、通天穴等穴位的摩擦和刺激，可达到疏通头部及全身的经络，改善头部血液循环的目的。

方法：把双手当成梳子，五指微屈，以指腹接触头皮，力度稍大，从前额到枕后、颞侧及头顶来回做梳头动作，以此对头皮进行梳理摩擦，直至头部皮肤有温热感为止。

别小看这个小动作，它不仅能滋养发质，坚固发根，减少脱发，醒脑提神，而且还有止痛明目，缓解头痛和预防感冒的作用。

揉按耳穴，保护视力

人的耳朵上穴位众多，它关联着五脏六腑，经常对耳穴进行按摩，不仅可以治疗失眠，还能有效地保护视力。

方法一：用拇指和食指对耳垂进行下拉、上提、拿捏和按揉，至耳垂皮肤发热为止。

方法二：用拇指和食指沿着耳轮由下向上，由外向里，慢慢揉捏、点压，动作宜轻柔缓慢，直至耳朵温热为止。

方法三：用拇指和食指夹住耳朵最里侧，反复上下摩擦搓揉，至耳朵发热为止。

以上三种方法都是通过拿捏、搓揉或牵拉等对耳部的各个穴位起到摩擦和刺激作用。不仅能有效地明目提神，还能很好的治疗头晕头痛及耳鸣等症。

掌擦涌泉，呵护健康

俗话说：“若要老人安，涌泉常温暖”，意思是说如果每日坚持摩擦揉搓涌泉穴，可使老人精力旺盛，体质增强，从而提高防病抗病能力。

方法：涌泉穴位于足掌前1/3，屈趾时的凹陷处。用手掌来回摩擦该穴位至脚部发热，能起到补肾明目，滋养脏腑的作用。不仅可以缓解视物模糊，腰腿酸软无力、失眠多梦、头晕头痛等症，还能有效地治疗耳鸣耳聋、哮喘及大便秘结等50多种疾病。