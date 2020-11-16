国家卫健委印发新版流感诊疗方案
新华社讯 （记者陈聪）记者从国家卫生健康委员会了解到，国家卫健委日前印发《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》。新版诊疗方案进一步完善了儿童流感临床表现、并发症等相关内容，增加了流感与新冠肺炎的鉴别诊断，进一步规范了流感抗病毒药物使用方法，对轻症流感中医辨证治疗予以进一步完善。
新版方案增加了流感与新冠肺炎的鉴别诊断相关内容。方案提出，新冠肺炎轻型、普通型可表现为发热、干咳、咽痛等症状，与流感不易区别。新冠肺炎重型、危重型表现为重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征和多器官功能障碍，与重症、危重症流感临床表现类似，应当结合流行病学史和病原学鉴别。
方案明确，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。推荐60岁及以上老年人、6月龄至5岁儿童、孕妇、6月龄以下儿童家庭成员和看护人员、慢性病患者和医务人员等重点人群优先接种。
方案提出，保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道疾病的重要手段，主要措施包括勤洗手、保持环境清洁和通风、在流感流行季节尽量减少到人群密集场所活动、避免接触呼吸道感染患者。
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