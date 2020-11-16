哺乳期高糖饮食影响婴儿认知 但它不是决定性因素

《美国临床营养学杂志》不久前刊载的一篇研究报告显示，母亲哺乳期摄取高糖饮料会损害孩子幼年认知能力发展。

此前，研究团队发现，女性产后多喝高糖饮料不仅会增加自身肥胖风险，还可能使新生儿经母乳摄入过多糖分。这一次，研究团队探究了母亲高糖饮食与幼儿认知的关系，结果显示，母亲哺乳期摄入含糖饮料越多，孩子两岁时认知能力得分越低。

对此，科技日报记者专访了北京大学第三医院儿科主任医师韩彤妍。她认为，这篇文章具有一定的科学价值，但并不是一篇大样本、设计特别严谨、对于今后女性哺乳期营养膳食有绝对指导意义的文章。“婴儿认知能力发育受到多因素影响，主要取决于家庭的养育方式和饮食习惯，母乳中的果糖含量只是单一因素。”她说。

养育环境对孩子认知水平有影响

研究人员推测，哺乳期高糖饮食之所以影响幼儿认知，“可能是因为母亲哺乳期摄入的过多糖分经母乳进入孩子体内，而过多糖分可能影响孩子大脑发育。”

韩彤妍指出，过度摄入果汁和甜食不仅影响小孩呼吸道抵抗力，还会影响孩子认知发育，这已经成为普遍共识。因此，国内外营养指南都要求控制小孩的果汁或者甜食摄入量。

在本次研究中，研究团队请88名女性在开始哺乳的第24小时、第1个月和第6个月填写食物日记，据此分析妈妈们饮食中摄入果汁饮料的含糖量，并使用“贝利婴幼儿发育量表”评估孩子两岁时的认知发育水平得出研究结论。

“贝利婴幼儿发育量表”是对认知能力的相对全面客观的评价。韩彤妍介绍，认知能力是与神经、心理、行为、言语相关的因素的总和，孩子的认知能力在成长的每个阶段侧重点不同。此次研究评估2岁幼儿的认知能力，这一时期主要表现在大运动、精细运动以及社会交往能力等方面。

在88位按照孕前体重分为正常组、肥胖组和超重组的母亲中，超重组的孩子比正常组的孩子摄入的卡路里略多，摄入糖分则明显偏高。这些有着高糖饮食习惯的小孩在两岁时的认知评分也相对低一些。

“这项研究结果跟我们以往的普遍认知一致。”韩彤妍说，文章通过小样本科学实验提出，肥胖并且爱吃甜食、喝果汁的母亲，如果孕期和哺乳期保持这种饮食习惯，会导致孩子的认知能力和认知得分相对低一些。“不过文章没有挖掘深层的社会心理原因。”

韩彤妍分析说，婴儿期的认知能力发育受到很多因素的影响，并不单纯只受到母乳中果糖的影响。“两岁之内的儿童都是在家庭环境影响下形成自己的饮食习惯、运动习惯以及相应的体格，这些因素都与认知能力的发展有一定相关性。以饮食习惯为例，肥胖和超重母亲相对更嗜好甜食或者高糖饮料，这类人群的性格特点是比较容易急躁，倾向于用甜食来平复心情，儿童也更有可能受到母亲情绪的影响，从而影响其认知能力。”

健康平衡的饮食习惯应贯穿哺乳期

哺乳期高糖饮食对孩子认知的影响是长期还是短期的，能进行补救吗？

“这一批研究实验里的孩子两岁时的认知评分稍低，但是后期同样能依靠其他综合因素进行补救。”韩彤妍解释道，母亲摄入高糖饮料是影响孩子认知能力的单一因素，长期来看，孩子的养育环境对于认知能力的改善更为关键，包括家庭的养育方式、亲子情感的交流以及对孩子后期的体育训练。“最好的方式是进行预见性的预防，母亲从孕期就开始遵循科学、健康的饮食方案，育儿的过程中用积极、乐观、平和的心态养育孩子。除此之外，在关注孩子体格生长发育的同时，通过有计划的营养方案，目标明确的运动锻炼，轻松、愉快的家庭环境，培养孩子健康的日常生活习惯，才能养育出体格、精神、心理都健康的孩子。”韩妍彤说。

“事实上，哺乳期母亲的饮食直接影响母乳的营养成分、营养价值甚至母乳质量。”韩彤妍建议，健康均衡的饮食习惯应该贯穿于整个哺乳期，这样，孩子经母乳摄入的营养才会相对均衡。

不仅如此，母亲的饮食习惯也会影响孩子口味的变化以及日后的饮食取向，孕期或者哺乳期爱吃西红柿的妈妈，孩子出生后也更爱吃西红柿。更令人惊奇的是，母亲吃的食物会使母乳的口味产生细微变化，母亲喜欢吃辣，食物中辣的成分通过母乳传递给孩子，再加上给孩子添加辅食以及家庭饮食习惯的影响，孩子将来也可能会倾向于喜吃辣味。

“孩子从母乳中接触到母亲摄入食物的各种味道，在吃母乳的过程中，形成了跟母亲类似的饮食习惯。所以只有母亲饮食习惯健康，才能让孩子处于一种相对健康的饮食环境中，孩子自身也才能形成健康的饮食习惯。”韩彤妍说。（本报记者 唐 芳）