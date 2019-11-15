山楂那么酸，竟然是高糖水果
马林芳
大家平时在吃水果的时候，可能会感觉越甜的水果，含糖量、热量就越高，反之，越酸的水果，糖分越低。但实际上，这种判断方式是错误的，水果含糖量的高低不能仅仅靠口感的甜度来判断，山楂虽然口感很酸，但它却是一种高糖水果。
水果中的糖主要有四大类，分别是果糖、蔗糖、葡萄糖与淀粉。每种水果含有这四种的成分比例是不一样的，且这四种成分的甜度也不相同。在营养学上，一般以蔗糖作为衡量的一个标准，其中果糖是甜度最高的，果糖的甜度大概是蔗糖的1.7倍，葡萄糖甜度大概是蔗糖的0.7倍，淀粉的甜度是最低的，基本上没有什么甜度。所以，水果的糖分多少不能靠嘴尝出来，如果某种水果的果糖含量占比高，即使整体的糖分比较低，口感上也仍然会很甜。
了解了水果糖分和口感甜度的关系后，我们就能理解为什么山楂尝起来那么酸，却是高糖水果。山楂虽然吃起来口感酸涩，没有甜度，但其实际含糖量却高达22%~24%左右，糖分甚至远高于尝起来很甜的西瓜、草莓、苹果等水果。人们之所以觉得山楂比苹果、梨等水果酸得多，是因为山楂果肉中有机酸的含量高，它比苹果、梨的有机酸含量高出2—3倍。虽然山楂含有很多的果糖，但是大量的有机酸冲淡了糖的甜度，这就是吃山楂感到酸多于甜的原因。山楂含有丰富的维生素C、维生素B、胡萝卜素，钙、铁、烟酸、有机酸和黄酮类物质等营养成分，具有增强食欲，降低血脂和改善睡眠等作用。但是，高含糖量的山楂会刺激体内的胰岛素以及代谢水平，容易导致血糖快速升高，所以一定要掌握山楂的食用量，不能吃太多，每天吃3到4个山楂，对自身的健康有利，糖尿病患者更是不宜多吃山楂。
通过以上所述，我们可以知道山楂属于高糖水果，千万别被酸酸的山楂“蒙蔽”了双眼，水果含糖量的多少，拿嘴尝是不科学的。
本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。
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