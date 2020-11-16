切莫盲目相信“抗幽牙膏”

最近，市场上出现一种声称可以抑制甚至杀灭胃癌头号“元凶”幽门螺旋杆菌的牙膏。据报道，目前多家网购平台上均有多款抗幽门螺旋杆菌牙膏在售，每支牙膏价格从十几元至上百元不等，还有商家称一支就可见效。

对此，专家直言，口腔内从未培养出过幽门螺旋杆菌，胃才是最适合幽门螺旋杆菌居住的地方，治疗幽门螺旋杆菌要到医院就诊，联合用药治疗，通过刷牙治疗胃里的幽门螺旋杆菌可能性不大。由此可见，如果消费者对“抗幽牙膏”深信不疑，很有可能贻误疾病的诊治。

不必讳言，幽门螺旋杆菌牙膏对治疗幽门螺旋杆菌没用，这种忽悠大法，只能导致不明真相者交“智商税”。而根据《广告法》规定，除了医疗、药品、医疗器械产品，禁止任何广告涉及疾病治疗功能，医疗性的用语也不能用。所以，宣传牙膏能够抵抗、预防幽门螺旋杆菌，显然是宣传牙膏具有某一方面的疗效，所以涉嫌违法宣传。

靠“抗幽牙膏”忽悠消费者，是对消费者的不负责任。规避此，不仅需要消费者加以防范，更离不开对此类行为的有效规制。据报道，2019年，上海市嘉定区市场监督管理局就曾立案对上海一家公司销售的“抗幽门螺旋杆菌中药牙膏”涉嫌虚假宣传进行调查。当然，更重要的是让这种违规宣传行为得到应有的惩戒。

相关网络平台也须负起责任。须谨防不法商家打法律擦边球行为。比如，在宣传某款牙膏可抑制、治疗幽门螺旋杆菌之后又声明其特定关键词仅为迎合买家搜索习惯，不作为产品功效宣传，而这种声明并不能为商家免责。而电商平台对于商家的这种宣传行为不应该纵容，不仅有必要加强对宣传合法性的审核，更有必要对违规商家拿出可行性惩罚措施。

此外，“抗幽牙膏”之所以有市场，与人们相关知识的欠缺不无关系。所以笔者以为，相关部门既要做好相关消费警示，又有必要做好科普。

良好的市场经营环境需要各方依法行事。售卖“抗幽牙膏”不仅是对消费者的误导及权益侵害，更是对网络经营环境秩序的干扰，不仅对市场不利更对自家生意不利，于此理当规避。消费者面对商家的宣传，还须避免盲从盲信，更应坚持理性消费、科学消费。（杨玉龙）