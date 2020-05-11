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卫生习惯关系公共卫生安全

彭训文

2020年05月11日08:47 来源：人民网－人民日报海外版

新冠肺炎疫情正在影响很多人，也在改变很多人。疫情来势汹汹，需要人类反思的地方很多，个人卫生习惯是其中一个重要方面。比如使用公筷公勺、实行分餐制，这绝不仅仅是个人私事，更关系着公共卫生安全，与他人健康息息相关。

有人说，大家围着一个桌子吃饭，这是几千年形成的习俗，使用公筷公勺、实行分餐制“没必要”“矫情”“麻烦”。这种观念基于这样一些认识误区：一是围坐而食，相互夹菜，方能体现家庭团圆和美、待友热情周到。这是老祖宗传下来的习惯，不好改、改不好、不改好；二是人们这样吃了几千年，似乎也没什么危害。

事实果真如此吗？并不尽然。

使用公筷公勺、实行分餐制并不是西方人的专利，中国人早在商周时期就开始了。这在历史文献、出土文物、壁画中都能得到证明。比如，中国古代将“九鼎八簋”看作中央政权的象征。而从最初意义来说，鼎是用于烹煮食物的器具，簋是古代盛食物的器具。按照周礼，周天子用九鼎八簋、诸侯用七鼎六簋、大夫用五鼎四簋、元士用三鼎二簋。从饮食习惯来说，这是中国古人开始实行分餐制的重要依据。在许多历史壁画中，也能看到古人一案一人、分餐而食的场景。到了唐宋，因引入胡人高脚桌、高脚椅，围桌而坐才初露头角。直至清朝，合餐制才流行开来。可见，使用公筷公勺、实行分餐制在中国的历史很悠久。

使用公筷公勺、实行分餐制是现实需要，有利于降低细菌、病毒带来的感染风险。在海外疫情持续爆发、国内疫情尚未消除之际，合餐有可能使新冠肺炎病毒通过餐具、唾液传播。将来即便疫情过去，合餐也可能造成幽门螺旋杆菌、甲肝等病毒传染。例如，在全球范围内有高感染率的幽门螺旋杆菌，与人们不良卫生习惯息息相关。长辈给孩子喂饭时先自己咀嚼、吃饭时用自己的筷子夹菜、切菜不注意生熟分开等，都会增加共餐者感染幽门螺旋杆菌的风险。

虽说人吃五谷杂粮，没有不生病的；但是只要人人注意养成良好卫生习惯，改变一些习俗，就可以极大降低一些传染病的感染风险，这是为自己的健康负责；推己及人，也是对家人、对他人的健康负责。

只要肯改变，办法总是有的。比如，中国菜讲究摆型，那就多创造一些适合分餐的特色菜品；有些菜不适合分餐，那人们取菜时就坚决使用公筷公勺；家庭分餐有点难，那就从多摆一双筷子、多放一个勺子开始……

这次疫情是一个改变一些传统饮食习惯的契机，很多人已经意识到了养成良好卫生习惯的重要性。只要人人都有了使用公筷、公勺的意识，勇敢迈出第一步，全社会就一定会逐渐形成安全、文明的现代饮食习惯。

(责编：李轶群、许晓华)


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