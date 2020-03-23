你和文明饮食的距离，差一双公筷

筷子一头连着嘴巴，另一头连着的可能不是珍馐美味，而是病毒和疾病。我们和文明饮食的距离，也许就差一双公筷。

“口水菜”正在污染人们的舌头

“大家一起吃饭就是图个热闹，喊服务员上公筷，会让大家感觉别扭，显得自己很矫情。”从事房地产工作的浙江宁波市民魏玮说，公司同事都是年轻人，经常凑在一起聚餐，但很少用公筷。

内蒙古呼和浩特市民刘先生告诉记者，自己常年出差，有些与工作相关的饭局往往坐满一桌陌生人，少则五六人，多则十来人，根本不知道对方健康状况。有人夹菜时爱在盘子里挑挑拣拣，有人喝汤不用碗，从盆里一勺一勺地舀着喝，甚至还有人把咬过的黄瓜往蘸酱里蘸。“提醒别人用公筷公勺吧挺失礼的，像嫌弃别人脏一样，我只好假装不饿，少吃或不吃。”

和家人吃饭，推行公筷的难度更大。“我跟公婆一起住，老人爱用自己的筷子给小辈夹菜，我提议用公筷，没想到老人强烈反对，差点引发家庭矛盾。”河北保定的孕妇宋女士说，一些长辈觉得用公筷又麻烦又生分，短时间很难转变传统观念。

近日，随着餐饮行业恢复营业，经过疫情大考的人们开始重视使用公筷，但多数饭馆、酒店的服务仍然没跟上来。记者在一西部城市走访发现，不少火锅店生意热闹，戴口罩、测体温、登记信息等防控流程一项不缺，然而进入涮锅环节便打回原形，店家不提供公筷，客人们拿着自己舔过的筷子在锅里上翻下涮。顾客徐先生说：“餐厅没放置公筷，自己也不好意思要，只好将就一顿。”

即便实行了公筷制的饭店，实际运行情况也不太理想。呼和浩特市民王斌告诉记者，一般餐厅提供的公筷、私筷一模一样，吃着吃着就分不清了，尤其是桌上的人喝了点酒以后，公筷基本上就成了摆设。

用公筷不是“瞎讲究”

内蒙古自治区人民医院感染控制科主任、主任医师刘卫平介绍，多人聚餐时不使用公筷的最大弊端，是传播病原微生物。就餐者的唾液由私筷直接接触饭菜，这些饭菜就很可能沾染上病原微生物，再经由其他人的私筷被送入口中，引起交叉感染，增加疾病感染风险。

“比如，能诱发胃癌的幽门螺旋杆菌就存在于感染者的牙菌斑和唾液中，在不分餐的情况下，筷子很可能成为病菌的传播媒介。”刘卫平说。

数据显示，中国属于胃癌高发国家，成人幽门螺旋杆菌的感染率高达60%。聚餐时，大家用私筷同吃一盘菜，只要一个人体内有幽门螺旋杆菌，就可能传染给其他人，这也是不少家庭“一人得病，全家感染”的重要原因。

除了幽门螺旋杆菌，感冒病毒、乙肝病毒等也会因此传播。世卫组织统计数据表明，唾液是疾病传播的主要途径之一，很多疾病都是在互相夹菜、公私筷不分中悄悄传播蔓延的。

“长久以来，用筷子吃饭已是中国文化的一部分，给客人夹菜，虽然体现了待客的热情，但客观上，确实增加了病毒传染的可能性。”上海筷箸文化促进会会长徐华龙说。

使用公筷，从下一顿饭做起

“改变陋习，不妨就从下一顿饭做起。”刘卫平说，“就餐时要大胆地提出使用公筷，而不应该碍于面子而维持原状。”使用公筷就是保护你我，体现真正的尊重与关爱，也是时代进步的标志。

目前，一些酒店的做法值得借鉴推广。记者采访中发现，一些正规餐饮企业开始提供两双筷子，一黑一白，一公一私。不少商家推出了不同颜色、图案、长短的筷子，方便将公筷和私筷区分开。

近日，北京、上海、广州等地接连发起公筷倡议。广州市29家餐饮龙头企业、星级酒店等，主动推行公筷制；浙江省十个部门联合倡议在单位食堂、餐饮行业、居家生活中，全面推进“公筷公勺”；江苏泰州则于3月9日出台全国首个《公勺公筷使用规范》地方标准，对公勺的使用方法等进行规范。

“希望各地加大宣传力度，让这些好做法尽快落地推广。疫情当前，人们的健康意识被唤醒，在此契机下提倡使用公筷，会事半功倍。”贵阳市市民王奔说。

刘卫平认为，各地餐饮行业协会和市场监管部门要发挥好头雁作用，通过发布倡议书，做公益广告，与餐馆、消费者签署承诺书，推广典型经验，进行引导。餐饮企业要负起社会责任，严格推行公筷制，循循善诱提高顾客的公筷接受度。每一个人更要从自己做起，践行使用公筷、文明就餐习惯。（记者王靖 安路蒙）