网络销售处方药需摒弃电商思维

11月12日，国家药品监督管理局发布新修改的《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》，就规范药品网络销售行为再次公开征求意见。征求意见稿规定，在符合“确保电子处方来源真实、可靠，并按照有关要求进行处方调剂审核，对已使用的处方进行电子标记”等条件下，药品零售企业可以通过网络销售处方药。

当前电商已成销售主渠道，但处方药仍不能网购，给看病寻药带来诸多不便。近年来，要求网售处方药解禁的社会呼声越来越高。尤其在今年疫情流行期间，患者因不能及时到医院就诊，导致互联网诊疗迎来井喷式发展，但处方药不经由互联网渠道送到患者手中，部分慢性病患者出现断药现象，处方药不能经由互联网销售的弊端更加凸显。

医生对于处方药网售解禁也期盼良久。2018年，《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》等三个重要文件发布，很多医生为互联网诊疗将从此走向规范和成熟而感到欣喜，可一旦需要使用处方药时，就会为进一步实施诊疗而犯愁。

如何确保电子处方真实、医疗行为合理、药品质量有保障等，是网络销售处方药绕不过的几个疑问，归结于一点，就是网售处方药面临复杂的监管难题。前不久，国家医保局明确，“互联网+”医保支付将采取线上、线下一致的报销政策，这就意味着，网售处方药可以获得与线下同等的报销待遇。既然如此，医保对线下处方药的很多监管方式，如限制单次药量、处方智能审核等，都应照搬到线上，形成互联网版本。

不仅如此，由于互联网具备隐匿性和跨区域等特点，给处方监管带来更大的难度，医保监管线上处方药要有更特殊的方法，比如针对来自不同医疗机构的线上处方，要在信息互通的基础上进行关联审核，确保不出现多开、重开处方药等现象。

更要看到，网售处方药的很多乱象都与药品脱离了医疗、把药品看得比医疗重要有关。比如，处方药在网上搞满减促销、搭配销售、以买药品赠药品、买商品赠药品等方式向公众赠送处方药和甲类非处方药，都是眼里有药无医的体现；在网上接单之后，替顾客找处方，是颠倒了两者的次序、让医疗为药品服务的做法。此外，卖药成为一次性买卖，也是孤立地看待了药品，没有把药品当成医疗的组成部分。

药品零售企业可以通过网络销售处方药，无论对于药品零售企业还是民众，都是一个重大利好，但需要谨记的是，把处方药当成普通网售商品来推销的想法充满了风险，处方药是为医疗服务的，不能简单用电商思维来对待这种新事物。有了医疗才会有处方，有了处方才有处方药，处方药不能脱离医疗存在。这些在实体医疗机构得到坚守的底线，在网上也要得到坚守，从而筑牢网售处方药的安全堤坝。(罗志华)