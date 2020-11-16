疫情防控不放松！北京疾控：六条防护知识要牢记

当前境外疫情持续蔓延，输入确诊病例时有发生，多地相继报告出现本地确诊病例和进口冷链食品包装新冠病毒核酸检测阳性，疫情防控形势依然复杂严峻。北京疾控中心提示市民：不能麻痹大意，防控意识一刻也不能放松。

一、坚持科学佩戴口罩

养成随身携带口罩的好习惯。乘坐公共交通工具、电梯等密闭空间，前往医院就诊、有发热或患呼吸道感染疾病的患者，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员，应正确佩戴口罩。年老及体弱者、慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。

二、保持社交安全距离

到人多密集场所注意与他人保持至少1米以上社交安全距离。客流较多时，有序排队等候，避免人员拥挤。

三、保持良好个人卫生

要勤洗手，用香皂或洗手液和流动水洗手，或用手消毒剂消毒。清洁双手前不要用手触碰口、眼、鼻。咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好后弃置于垃圾箱内。

四、保持室内良好通风

居室和办公场所要保持良好通风，避免空气污浊。冬季使用空调前应进行清洗和必要的消毒，保持一定的空气流动和自然通风。

五、注意饮食安全卫生

到正规的超市或市场选购生鲜产品，选购时可使用一次性塑料袋反套住手挑选冷冻冰鲜食品，避免用手直接接触，同时佩戴口罩。购买境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒。处理食材应生熟分开、煮熟煮透。购物、处理食材、饭前饭后应保持手卫生。

六、自觉坚持安全出行

杜绝带病上班上学。有发热或呼吸道症状，尽量避免外出，特别是近期与发热、呼吸道传染病患者有过密切接触人员，尽量不搭乘公共交通。

乘坐公共交通时，尽量选择刷卡、扫码等非接触方式充值、购票。遵守公交、地铁等部门防疫规定，如戴口罩、测体温等。

（资料来源：北京市疾病预防控制中心微信公号）