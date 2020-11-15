萧忠彦 编译

快节奏的工作、生活中，不少人常因压力太大，出现疲乏无力、浑身难受的情况。这种不适可能跟身体太“紧张”有关，急需一套拉伸操放松一下。

美国运动医学会（ACSM）建议，日常生活应常做7个拉伸动作来解压，每个姿势保持15~30秒（5~10次深呼吸），重复2~4次即可。需要提醒的是，如果进行某个动作时，出现刺痛、麻木或疼痛，可忽略不做，或在教练指导下适当调整。

婴儿式。婴儿式能拉伸腰部，减轻紧绷感。跪姿，双脚并拢，双膝打开，呈V字型；向后坐，臀部落在脚后跟上；双手向前爬，胸部贴近地面；深呼吸。

坐姿脊柱扭转。坐在椅子边缘，双脚平放在地面上；左手放于椅背，右手放于左大腿；吸气，挺胸，拉长脊柱；呼气，躯干向左旋转，双眼看向左侧肩膀；另一侧做同样动作。

快乐婴儿式。取仰卧位，双臂放于体侧，抬起双腿；用双手抓住脚底，双腿微曲，尽量将膝盖拉向胸部，有助于打开髋部。

仰卧臀部拉伸。这个动作可以拉伸腘绳肌、下腰部、臀肌外侧。取仰卧位，双膝弯曲，双脚平放于地面；右脚放在左膝上，左腿弯曲，成4字；双手在左膝后方相握，将左腿拉向胸部；另一侧做同样动作。

宽距前弯式接扩胸。这是一个完美的全身性锻炼动作。站姿，双脚分开，两脚间距0.9~1.2米，双膝微曲；双手在身后交叉相握；吸气，肩部向后、向下转动；呼气，以臀部为轴心，身体缓慢向前弯折；双臂指向天花板。

开胸。这个动作能纠正不良体态。站姿，双手在身后握住；挺胸，肩胛骨上端用力向中间挤压；保持15秒钟，做3次深长呼吸。

颈部旋转。这个简单动作可放松颈部后侧肌肉，恢复颈椎曲度。下巴靠向胸前，向腋窝方向旋转；也可将双手交叠放于后脑勺，可让颈部得到更多拉伸；换个方向做同样动作。