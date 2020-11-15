中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 □ 井媛媛

腹泻是常见的病症，其原因包括饮食不节制或不卫生、情志失调、脾胃虚弱、肾阳虚衰等。治疗腹泻，不仅要对症用药，还要注意温补脾胃、滋补肾精，从根本上纠正。生活中，腹泻也可以用简单的食疗方辅助治疗，在此介绍两个方子。

马齿苋猪腰虫草粥。取马齿苋250克、猪腰1个、大米200克，将马齿苋剁成碎末，猪腰切片，待大米煮成稀粥之后，放入猪腰片和马齿苋，煮1个小时左右，温后取鲜虫草3支与粥同服。

马齿苋属于药食同源的食物，可清热解毒、凉血止血、止痢止泻，《本草正义》记载其“最善解痈肿热毒”，可治疗热毒痢。猪腰有辅助食疗的作用，还具有补肾气、通膀胱、消积滞、止消渴的功效，可用于治疗肾虚腰痛、水肿、耳聋等症状，《濒湖集简方》中用其辅助治疗肾虚久泄。大米富含营养物质和微量元素等。中医认为，大米具有补中养胃、益精强志、聪耳明目、和五脏、通血脉、止烦、止渴、止泻等作用。虫草补肺益肾，对肾精亏虚、肾不纳气的病人大有裨益。鲜虫草与粥同服，可保留虫草的活性物质，充分发挥其滋补功效，防止腹泻伤气伤阳。几物合用，既可对症止泻，又可温补脾肾，标本同治，起到较好的作用。

乌梅茶。取乌梅肉50克、生姜20克，生姜切丝，乌梅肉剁碎，泡一壶绿茶，将乌梅肉碎和生姜丝放入，泡大概30分钟即可。乌梅是一味中药，具有敛肺、涩肠、生津、安蛔的功效，常用于肺虚久咳、久泻久痢、虚热消渴、呕吐腹痛等症状。《本草经疏》记载它的酸能敛虚火，可“化津液，固肠脱”。生姜性温，善温中焦之气，具有解表散寒、温中止呕、温肺止咳、解毒等功效。二者合用，可温补中焦、收酸止泻。绿茶具有清热解暑、消食化痰、生津止渴、止痢除湿等功效。本方止泻效果好，味道可口，还兼具其他保健作用，适合日常饮用。

腹泻患者应注意饮食卫生，不暴饮暴食、不贪凉食冰；注意天气变化，及时加衣；保持好心情，减少情绪的大起大落；可练习八段锦、五禽戏等传统功法，提高身体素质，增强免疫力。▲