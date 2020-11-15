咽喉肿痛喝青天葵猫爪草汤

秋季在五脏中应肺，燥邪来袭，首先犯肺，表现为咽喉肿痛、咳嗽痰多、口鼻烘热、颔下淋巴结肿大等。推荐喝盅青天葵猫爪草汤，有清热润肺、解毒散结、去燥降火的功效。

具体为：取青天葵15克、猫爪草15克、膨鱼腮30克、瘦肉400克、蜜枣2个、生姜2片。膨鱼腮提前1小时泡发，冲净备用；青天葵、猫爪草略洗一下沥干水分；瘦肉洗净后切厚片；生姜刮皮切片。全部材料放进汤煲中，注入清水，大火煲滚后转中小火煲1.5小时。熄火后调味饮用。

方中主药青天葵是南方地区常用的中药材，常用来煲汤、泡茶、煎水或捣烂外敷。其性凉，味甘苦，入肺经，有清热下火、散瘀消肿的作用，民间常用其治疗咽喉肿痛、口腔溃疡、肺热咳嗽、瘰疬、跌打损伤等症状。《岭南采药录》记载：“治瘰疬，和肉煎汤服或炒食；理痰火咳血，消火疮，水煎服；浸酒治内伤。”猫爪草性温味甘，入肺、肝经，能化痰散结、解毒消肿，擅长治疖瘰疬痰核、疔疮肿毒、上火牙痛、蛇虫咬伤等症状。膨鱼腮性寒味甘，入肺、脾二经，有清热透疹、清咽滋阴、止咳化痰、解毒催乳等作用，常用于治疗麻疹、痘毒、乳汁稀少等症状。其药性轻清上扬，善解上焦热毒，适合肺卫有热证的孩子饮用。加入瘦肉、蜜枣，既加强润燥滋阴功效，也使汤品清润鲜甜，容易入口。

全方清热润肺的同时，强调软结散结、解毒消瘀，适合咽喉肿痛、痰黏难咯等症。此外，熬夜、烟酒过多，导致咽痛喉干，“吭咔”动作较多等慢性咽喉炎者，也宜饮用。▲