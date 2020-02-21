吃完麻辣火锅 不妨来杯凉茶

很多人喜欢吃麻辣火锅，图的就是那股麻辣劲，但麻辣火锅在带给我们快感的同时，会导致很多健康问题。广州市第一人民医院南沙医院邓聪副主任中医师指出，麻辣火锅太浓太辣，为了中和辣味，需要增加用盐量，而过辣、过咸的重口味饮食会给身体带来双重危害。由于火锅的温度比较高，高温的食物加上麻辣调料的刺激，容易增加口腔溃疡、咽喉肿痛等“上火”症状的发生。

过辣的饮食也让消化道备受折磨，尤其是对消化道黏膜的刺激，容易导致胃病、十二指肠溃疡等疾病。平素胃肠不好的人，或者本身有消化道疾病的人食用后容易造成消化道疾病的急性发作，出现胃痛、腹痛、腹泻、呕吐等症状，重则可能引起消化道出血。同时，经常食用麻辣火锅，长期的慢性刺激会诱导组织细胞恶变，是导致口咽癌、食道癌等消化道肿瘤发生的重要原因之一。

邓聪指出，食用麻辣火锅要有度，以免对身体造成伤害。可根据体质和时节，适当食用。从体质来说，属于阴虚火旺，平时容易出现口干舌燥、咽喉肿痛、便秘等现象者不宜吃，会加重“火旺”的症状。四季之中，秋天容易肺燥，最不易吃辣；冬天适当吃用可以御寒。一天之中，中午消化能力最强，可以适当吃点，提升阳气；晚上最好避免吃。

食材方面，应选择凉性、清热的食材来搭配，如海带、豆腐、苦菜、苦瓜、丝瓜、黄瓜、芹菜、萝卜、百合、梨、香蕉等，或煮点菊花茶、绿豆汤、酸梅汤等，同时注意多喝水。搭配的主食最好选粗粮，因其膳食纤维含量丰富，可预防因肠胃燥热引起的便秘。另外，醋和香油是最佳解辣食物，烹调时加点醋、香油，或在食用时蘸点醋、香油，可缓解上火。

缓解食谱

1.茅根竹蔗水

材料：马蹄10个，新鲜茅根4两，竹蔗1条，红萝卜1个。

方法：将上述材料分别洗净，切厚片，全部放入瓦煲，加入适量清水，煲一小时左右，即可以饮用。

功效：有清热泻火、生津止渴、润肠通便的作用。

2.夏金英糖水

材料：夏枯草10g，金银花10g，蒲公英10g。

方法：将上述材料洗净，全部放入瓦煲，加入适量清水，煲一小时左右，再放入白砂糖，即可以饮用。

功用：清热解毒、消肿散结。

以上两个食谱，日常也可饮用，可清热气，预防身体出现燥热不适，也可预防和治疗皮肤疮毒肿结等病症。（全媒体记者张青梅 通讯员黄月星）